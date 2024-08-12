أحمد تاج الدين يهدي البحرين ذهبية 97 كلغ في المصارعة الحرّة

أحرز البحريني أحمد تاج الدين ذهبية وزن 97 كلغ ضمن المصارعة الحرة، في اليوم الأخير من أولمبياد باريس 2024، أمس، وبعد تحقيقه ثلاثة انتصارات، السبت، على الإيراني أمير علي أزاربيرا (4-3)، والكازاخستاني أليشر يرغالي (14-2)، والأميركي كايل فريدريك سنايدر (6-4)، تغلّب تاج الدين في النهائي على الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي (2-0).

وهذه الذهبية الثانية للبحرين في باريس، بعد تتويج العداءة وينفرد يافي في سباق 3000 متر موانع، والميدالية الرابعة بعد فضية العداءة سلوى عيد ناصر في سباق 400 متر، والرباع غور ميناسيان في وزن +102 كلغ في رفع الأثقال.

وهي الميدالية الأولى للبحرين في المصارعة، بعد أن أصبح ميناسيان السبت أول رياضي يمنحها ميدالية خارج رياضة ألعاب القوى.