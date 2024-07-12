سعر فلكي لأرخص تذكرة لمشاهدة نهائي كوبا أميركا

تبلغ قيمة أرخص تذكرة لنهائي "كوبا أميركا 2024"، الذي سيُقام في ميامي (الولايات المتحدة)، بين الأرجنتين وكولومبيا، الأحد المقبل، 2249.48 دولاراً وفقاً لعملية بحث على منصة "تيكت ماستر" التي تمت في وقت مبكر، الخميس.

وكانت التذكرة الأرخص ثمناً التي عرضتها منصة بيع التذاكر وإعادة البيع، وهي التذكرة التي تشير إليها "كوبا أميركا" على موقعها الرسمي، في القسم 305 من ملعب هارد روك، وهو القسم الأعلى خلف أحد المرميين.

تبلغ تكلفة التذكرة نفسها 1887 دولاراً، ولكن هذا بالإضافة إلى 358.53 دولاراً (رسوم الخدمة) و3.95 دولارات أخرى (رسوم المعالجة الأخرى).

وعلى النقيض من ذلك، كانت أغلى تذكرة عرضتها شركة تيكيت ماستر تكلفتها 11903.95 دولاراً وكانت متاحة في عدة مناطق من الملعب.

كان أحد تلك المقاعد في الصف الأمامي، بجوار الملعب، في القسم 143، الذي يقع على خط جانبي بالقرب من الزاوية.

وتبلغ قيمة التذكرة على هذا النحو 10 آلاف دولار أميركي، ولكن هناك أيضا (رسوم خدمة) بقيمة 1900 دولار و(رسوم معالجة أخرى) بقيمة 3.95 دولارات.

وستقام المباراة النهائية بين الأرجنتين وكولومبيا، والتي من المتوقع أن تشهد أجواء رائعة في المدرجات، في ملعب فريق ميامي دولفينز التابع لاتحاد كرة القدم الأميركية.