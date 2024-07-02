نتيجة مباراة هولندا ورومانيا في كأس أمم أوروبا

أوقف المنتخب الهولندي حامل اللقب مرة واحدة مغامرة المنتخب الروماني وتأهل إلى ركب المتأهلين للدور ربع النهائي من كأس أوروبا 2024 ألمانيا لكرة القدم بفوز كاسح على رومانيا 3-0 في ميونيخ ضمن الدور ثمن النهائي.

أحرز أهداف هولندا كلا من كودي خاكبو (20) والبديل دونيل مالن (83 و90+3) على تسجيل أهداف المنتخب البرتقالي، لتضرب هولندا موعدًا في دور الثمانية مع الفائز بين النمسا وتركيا.

ومحا المنتخب الهولندي خيباته في الدور الأول، بعد أن وقع في مجموعة صعبة ضمّت فرنسا وصيفة بطل العالم، النمسا المتألقة مع المدرب رالف رانغنيك، لتتأهل هولندا بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، بأربع نقاط من فوز على بولندا وتعادل مع فرنسا.

ولم تمرّ الخسارة أمام النمسا (2-3) من دون انتقادات لاذعة لمنتخب الطواحين، إذ تعرّض قلب الدفاع فيرجيل فان دايك لهجوم شديد من نجم المنتخب السابق رافايل فان در فارت الذي وصف أداءه بـ"المخزي" وينقصه الشغف ضد النمسا.

ونجحت هولندا حاملة لقب 1988 في ألمانيا ايضًا، في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2008 وهو الدور عينه الذي وصلته في مونديال قطر 2022، قبل ان تخرج بركلات الترجيح أمام الارجنتين التي أحرزت اللقب لاحقا.

في المقابل، توقفت مغامرة رومانيا العائدة للمشاركة في المسابقة القارية بعد غياب لثمانية أعوام، بعد أن فاجأت الجميع بتصدر مجموعتها في الدور الاول بفوز كاسح على أوكرانيا افتتاحا 3-0 قبل أن تخسر من بلجيكا 0-1 وتتعادل مع سلوفاكيا في الجولة الاخيرة 1-1 في مجموعة تساوت فيها المنتخبات الأربعة بأربع نقاط في سابقة من نوعها.