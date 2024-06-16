إنجلترا في امتحان أوروبي صعب أمام صربيا

يستهل المنتخب الإنجليزي مشواره بكأس أوروبا 2024 في كرة القدم في ألمانيا اليوم، برداء المرشّح لإحراز لقب قاري أوّل في تاريخه، عندما يلاقي صربيا في غلزنكيرشن، فيما تُلقي الإصابات بثقلها على مواجهة هولندا وبولندا في هامبورغ.

وفيما تبحث إنجلترا عن اللقب الثاني الكبير في تاريخها، بعد مونديال 1966 على أرضها، تبدو مرشحة قوية رغم اكتفاء رجال المدرب غاريث ساوثغيت بفوز يتيم في آخر خمس مباريات ودية. رغم ذلك يبدو منتخب «الأسود الثلاثة» مرشّحاً للتأهل إلى ثمن النهائي من مجموعة ثالثة تضمّ أيضاً سلوفينيا والدنمارك اللتين تلتقيان اليوم أيضاً في شتوتغارت. بيد أن المنتخب الصربي لن يكون لقمة سائغة، وسيحاول الاستفادة من غياب الاستقرار في خط دفاع ساوثغيت الذي دفع ثمن الإصابات، إذ غاب قلب الدفاع هاري ماغواير لإصابته، فيما يُعدّ لوك شو الظهير الوحيد الفعلي، رغم غيابه عن ناديه والمنتخب منذ فبراير.

كما عانى مدافع مانشستر سيتي بطل الدوري جون ستونز مشكلات بدنية طوال الموسم، فيما يُتوقّع أن يستهل كيران تريبييه، الظهير الأيمن عادة، مواجهة صربيا على الرواق الأيسر. مشكل دفاعي يأمل الاستفادة منه ثنائي هجوم صربيا، ألكسندر ميتروفيتش الذي يعرف الكرة الإنجليزية جيداً مع نيوكاسل وفولهام قبل الانتقال الموسم الماضي إلى الهلال السعودي، ودوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي)، إضافة إلى حنكة دوشان تاديتش. في جانب آخر، لدى إنجلترا هجوم ضارب يقوده هاري كاين، جود بيلينغهام، فيل فودن وبوكايو ساكا، وسجّل هذا الموسم مجتمعاً 114 هدفاً.

الغيابات تخيّم على لقاء هولندا وبولندا

ليفاندوفسكي يغيب عن بولندا للإصابة. أ.ب

تستهل هولندا، المثقلة بالغيابات بسبب إصابات متعددة للاعبيها، مشوارها بمواجهة بولندا في المجموعة الرابعة. وتأمل في تقديم أداء قوي في ألمانيا، بعد التأهل بسهولة على الرغم من هزيمتين أمام فرنسا في التصفيات، لكن خط الوسط «البرتقالي» تعرّض لسلسلة من الإصابات، حيث اضطر صانع الألعاب فرانكي دي يونغ وتون كوبماينرس ومارتن دي رون إلى الانسحاب من التشكيلة. وبالتالي من المتوقع أن يكون جورجينيو فينالدوم عنصراً مؤثراً في الفريق، على أن يساعده في هذا الخط لاعب ليفربول الإنجليزي راين رافنبرخ. في المقابل، يغيب عن بولندا هدافها روبرت ليفاندوفسكي الذي تعرّض لإصابة عضلية قبل أيام.