مبابي يترك باريس سان جرمان «برأس مرفوع»

قال كيليان مبابي إنّه فخور بمغادرة باريس سان جرمان بـ «رأس مرفوع» بعد أن أحرز فريق العاصمة لقب كأس فرنسا لكرة القدم السبت، مشيرًا الى انّه ينتظر الوقت المناسب لتأكيد وجهته المقبلة.

وقال مبابي للصحافيين بعد فوز فريقه 2-1 على ليون في النهائي الذي أقيم في ليل بشمال فرنسا «إنهاء الموسم باللقب في المباراة النهائية، ليس هناك من طريقة أفضل. إنه شعور جيد حقًا».

ينتهي عقد مبابي مع نهاية هذا الموسم، وسبق أن أكدّ بشكل رسمي رحيله عن الفريق، حيث من المتوقع ان يكون ريال مدريد الاسباني وجهته المقبلة، رغم انّ أي تأكيد رسمي لم يصدر عن الطرفين.

وقال «كل ما أردته هو إنهاء الأمور بشكل جيد مع فريقي والحصول على لقب. أعتقد أن هناك وقتًا لكل شيء وسأعلن عن ناديي المستقبلي في الوقت المناسب».

وتابع «أعتقد أنه سيكون في غضون أيام قليلة لذلك لا توجد مشكلة.

وأضاف مبابي الذي سيلتحق بمنتخب بلاده لخوض كأس أوروبا «لا أعرف متى بعد. لا تزال هناك بعض التفاصيل (لم يتم حلّها) لكن الشيء الأكثر أهمية هو إنهاء الموسم على مستوى عالٍ هنا».

ومع انّ مبابي لم يسجّل في مباراة السبت الا أنّه يترك فريق مسقط رأسه برقم قياسي بلغ 256 هدفًا في 308 مباراة.

وأردف «لا توجد سوى ذكريات جيدة، والآن يمكنني الخروج ورأسي مرفوع، ومعي لقب جديد أيضًا، لذلك سأتذكر الإيجابيات فقط».

وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً عن فكرة انّه خاض مباراته الاخيرة بقميص سان جرمان «مع البروتوكول قبل نهائي الكأس، لديك الكثير من الانتظار وبالتالي هناك الكثير من الوقت للتفكير، وآخر شيء يحتاج لاعب كرة القدم إلى القيام به هو التفكير».

ونوّه "أنت تفكر، وهكذا تبدأ كل الذكريات في العودة. هناك كل الحنين، وفكرة أن كل شيء سينتهي خلال 90 دقيقة. لقد كان الأمر صعبًا ولكنه ممتع جدًا في نفس الوقت».