أخبار سريعة..

ساعة الحقيقة تدق في «باريس»

يُمني باريس سان جيرمان النفس بتعويض خسارته (صفر-1) ذهاباً، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخه، وذلك حين يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في إياب الدور نصف النهائي، ما سيمنح نجمه كيليان مبابي فرصة توديع ناديه بأفضل طريقة. وكان سان جيرمان قد بلغ النهائي مرة واحدة عام 2020 حين خسر أمام بايرن ميونيخ (صفر-1) في لشبونة خلف أبواب موصدة، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

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