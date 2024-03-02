راشفورد: لا يجوز لأحد التشكيك في التزامي مع مانشستر يونايتد

رد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد على من شككوا في التزامه مع ناديه، بعد استبعاد المدرب إريك تن هاغ له بسبب مشكلات تأديبية هذا الموسم. وغاب النجم الإنجليزي (26 عاماً) عن فوز يونايتد 4-2 في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزية على نيوبورت كاونتي هذا الشهر، بعد أيام من رؤيته في أحد النوادي الليلية.

ويعتقد راشفورد الذي سجل 30 هدفاً في الموسم الماضي، مقارنة مع خمسة أهداف فقط هذا الموسم، أنه تعرض لمعاملة غير عادلة من قِبل وسائل الإعلام. وقال في تصريح صحافي: «لا يجوز لأحد التشكيك في التزامي مع مانشستر يونايتد، وعندما أرتكب خطأ، سأرفع يدي وأقول إنني بحاجة للقيام بعمل أفضل».

وتابع: «نشأت في النادي وألعب له منذ أن كنت صبياً. رفضت عائلتي أموالاً كانت ستغير مجرى حياتي عندما كنت طفلاً حتى أتمكن من حمل هذه الشارة».

وأضاف: «من يشكك في التزامي تجاه هذا النادي وحبي لكرة القدم، فسأطلب منه ببساطة أن يتمتع بمزيد من الإنسانية».