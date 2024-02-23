"كاس" تؤكد إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية

رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) استئناف اللجنة الأولمبية الروسية ضد قرار إيقافها الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية في منتصف أكتوبر الماضي، وفقا لما أعلنت اليوم الهيئة التي تتخذ من لوزان مقراً لها. وتعتزم اللجنة الأولمبية الدولية فرض عقوبات على خلفية وضع أربع منظمات رياضية من المناطق الأوكرانية المحتلة تحت سلطة الهيئة الروسية، حسب ما ذكرت "كاس" التي أشارت إلى أن قرارها "نهائي وملزم"، ولكن يمكن استئنافه في غضون 30 يوما أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية. وترى "كاس" أن اللجنة الأولمبية الدولية "لم تقوّض مبادئ الشرعية والمساواة والقدرة على التنبؤ والتناسب".

وفي اجتماعها في بومباي في 12 أكتوبر في دورتها الـ141، قامت اللجنة الأولمبية الدولية بتعديل جدول أعمالها للرد على "القرار الأحادي" الذي اتخذته قبل أسبوع اللجنة الأولمبية الروسية بضم أربع منظمات رياضية أوكرانية. وحسب المنظمة الأولمبية، فإن هذه المبادرة الروسية تشكّل "انتهاكا للسلامة الإقليمية للجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية"، وبالتالي للميثاق الأولمبي. واستأنفت اللجنة الأولمبية الروسية الحكم أمام "كاس" في السادس من نوفمبر.