رحيل مورينيو يحرر "الذئاب".. روما يواصل تألقه تحت قيادة روسي

واصل روما صحوته بقيادة مدربه الجديد أسطورته السابق دانييلي دي روسي عندما تغلب على مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير 2-1 الإثنين في ختام المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وسجل الارجنتيني باولو ديبالا (51 من ركلة جزاء) اثر لمسة يد على جوليو ماغيوري ولورنتسو بيليغريني (66) هدفي روما، واليوناني غريغوريس كاستانوس (70) هدف ساليرنيتانا.

وهو الفوز الثاني تواليا لروما بقيادة دي روسي خليفة البرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه بشكل مفاجئ ذلك بعد خسارتين متتاليتين للفريق على يد الجار لاتسيو 0-1 في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية وميلان 1-3 في الدوري.

واستهل دي روسي مشواره على رأس الإدارة الفنية لروما بالفوز على فيرونا 2-1 أيضا في المرحلة الماضية.

وقال دي روسي "افتقرنا في بعض الأحيان إلى القتالية، ولم نفز بما يكفي من المواجهات الثنائية، لكن هناك بعض اللاعبين الموهوبين جدا في هذه المجموعة والذين يقاتلون حتى النهاية. الحالة الذهنية موجودة، وما زلنا بحاجة إلى الوقت".

وخاض دي روسي 616 مباراة على مدار 18 موسمًا بين عامي 2001 و2019 مع روما سجل خلالها 63 هدفا، وهو ثاني أكثر اللاعبين دفاعا عن ألوان الفريق خلف أيقونة الفريق فرانشيسكو توتي.

واعتزل دي روسي في عام 2020 بعد مشوار احترافي قصير ولبضعة أشهر في الأرجنتين بألوان بوكا جونيورز.

ويتمتع دي روسي بخبرة قليلة كمدرب، بدأها في إدارة النادي لبضعة أشهر (2021-22) قبل أن يستلم الإدارة الفنية لفريق سبال لمدة أربعة أشهر فقط الموسم الماضي بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وشباط/فبراير 2023 حيث كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية وهبط في نهايته إلى الدرجة الثالثة.

في المقابل، قال مدرب ساليرنيتانا فيليبو إينزاغي المتوج بكأس العالم مع دي روسي عام 2006: "سيطرنا على هذه المباراة عندما ننظر إلى الإحصائيات، لكننا استقبلنا هدفين من فرصتيهما الوحيدتين وخسرنا. لدي مجموعة رائعة لا تستحق الخسارة هذا المساء، والآن علينا أن نحقق المزيد من النجاح".

وكان روما المستفيد الأكبر من المرحلة لأن فوزه خوله الارتقاء من المركز الثامن الى الخامس والعودة الى المنافسة بقوة على التأهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما رفع رصيده الى 35 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أتالانتا برغامو الرابع والذي يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين امام مضيفه إنتر.

واستغل فريق العاصمة على أكمل وجه خسارة فيورنتينا الخامس سابقا أمام إنتر المتصدر 0-1 الأحد، وتعثر جاره في العاصمة لاتسيو السادس أمام ضيفه نابولي حامل اللقب (0-0) الأحد أيضا وبولونيا امام مضيفه ميلان (2-2) السبت.

في المقابل، مني ساليرنيتانا بخسارته الرابعة تواليا والرابعة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الأخير.