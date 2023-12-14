البطولة العالمية تجذب الفتيات لاحتراف الألعاب الإلكترونية في أبوظبي

أكدت المدربة أورسولا كليمشاك أن اقامة نهائيات "بلاست بريميير" العالمية في أبوظبي تعد عمال جذب للفتيات لاحتراف الألعاب الإلكترونية.

تحدثت كليمشاك عن سبب حبها للعمل في مجال الرياضات الإلكترونية، وكيف تشجع اللاعبين واللاعبات المحترفين على مواصلة السعي لتحقيق كافة إمكاناتهم، مشيرة إلى أنها تعمل مع اللاعبين لتقديم الدعم الذهني والإرشادات اللازمة لضمان تقديم أفضل مستويات الأداء والقدرات على المستوى الفردي وعلى مستوى الفريق، مبينة أنه قد لا تكون وظيفة مدرب الأداء من الوظائف المعروفة، ولكنها تقوم بدور أساسي يدعم الفريق في تحقيق النجاح على أعلى المستويات.

وأضافت: "عملت مديرة أعمال ومدربة للفرق، وأنا الآن مدربة أداء أركّز على كيفية تحسين أداء الأشخاص بحيث يقدمون أفضل أداء ممكن لديهم. أرى دوري بمثابة جسر يساعد على الربط بين اللاعبين وبين فريق الرياضة الإلكترونية الذي ينتمون إليه، ليعزز أداء الأفراد ويمكنني من التعرف إليهم عن كثب".

وأشارت إلى أنه رغم أن الرجال يهيمنون على قطاع الرياضات الإلكترونية، تقول أورسولا أنها لاحظت إقبالًا متزايدًا من جانب الإناث اللاتي يبدين اهتمامًا أكبر بالألعاب الإلكترونية."

وقالت في تعليقها على هذا الجانب: "من الواعد والمبهج أن نرى المزيد من النساء اللاتي يمتلكن الشغف للعمل في مجال الألعاب أو الرياضات الإلكترونية. فعند مقارنتها بالرياضات التقليدية، والتي تشهد نموًا سريعًا وواسعًا في مشاركة النساء حول العالم، نرى إن الرياضات الإلكترونية لا تختلف عنها كثيرًا، وبهذا فإن مشهد المنافسة النسائية أصبح يتجه في الاتجاه الصحيح. هناك فرق نسوية تشارك في البطولات وتحصد الفوز بالفعل، وهذا الزخم سيلهم المزيد من الفتيات لمتابعة أحلامهن ومسارهن المهني في مجال الرياضات الإلكترونية."