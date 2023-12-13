دبي تستضيف منافسات التزلج على اللوح المؤهلة إلى أولمبياد باريس

أعلنت شركة أرادَ المتخصصة في التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع مؤسسة وورلد سكيت، عن عودة نجوم رياضة التزلج على اللوح مرة أخرى للتنافس في دولة الإمارات مع مطلع عام 2024.

ومن المقرر أن تقام المنافسات المرتقبة لبطولتي ستريت وبارك العالميتين، في دبي هاربر من 25 فبراير حتى 10 مارس. حيث تبدأ بطولة بارك في 25 فبراير وتنتهي 3 مارس، تليها بطولة ستريت من 3 إلى 10 مارس.

وتُعد استضافة تلك البطولتين البارزتين من أبرز الإنجازات في رياضة التزلج على اللوح في دبي، إحدى أهم المدن الرياضية في العالم، حيث يحظى الجمهور بمشاهدة أجمل الإبداعات الحركية المُبهرة مع ألمع نجوم هذه الرياضة وذكريات لا تُنسى مدى الحياة. كما ستكون المنافسات الفرصة الأخيرة لدى الرياضيين للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

يشار إلى أن دبي هاربر، الواجهة البحرية الاستثنائية ذات التصميم الفريد الذي يحاكي أسلوب الحياة الساحلية، سيستضيف المسابقتين التي يشارك فيهما نخبة المواهب من الذكور والإناث القادمين من جميع أنحاء العالم للتنافس على البطولتين.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب النجاح الذي حققته بطولتيّ ستريت وبارك العالميتين، العام الماضي في دولة الإمارات. حيث تم تتويج نخبة الرياضيين في التزلج على اللوح بعد منافسات مُبهرة دارت خلال اسبوعين متعاقبين، ليصبحوا أبطال العالم ويتأهلوا لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024.