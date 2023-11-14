هل يكون أحمد فتوح أول صفقة "رسمية" في التاريخ بين الأهلي والزمالك؟

فتح نادي الزمالك المصري، الباب أمام غريمه التقليدي الأهلي للتفاوض بشأن الحصول على خدمات لاعبه "الموقوف" أحمد فتوح بشأن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء، لتُصبح أول صفقة في تاريخ الناديين يتم الاتفاق عليها عبر القنوات الشرعية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك عرض مدافعه الدولي أحمد فتوح للبيع على خلفية مغادرته معسكر الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراته مع فريق "زد إف سي" في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري رفقة زميليه محمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد سالم إن إدارة ناديه مستعد للتفاوض مع الأهلي بشأن انتقال أحمد فتوح للقلعة الحمراء، شريطة أن تتقدم إدارته بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف في تصريحات صحافية لليوم السابع: " مجلس الإدارة متمسك بقرار عرض أحمد فتوح للبيع، لو تلقينا عرضا رسميا من الأهلى، سيتم مناقشته من مجلس الإدارة سيتم مناقشة العرض، وإجراء التصويت عليه لتحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 25% من عقد أحمد فتوح بعد الانتهاء من التحقيقات مع اللاعب التي جرت بمعرفة المستشار القانوني بعد ثبوث تورطه في واقعة مغادر معسكر الفريق دون الحصول على اذن مُسبق.