لماذا ميسي "أسطورة الكرة الذهبية"؟ الإجابة في 7 نقاط

صبغ الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه بلون الذهب بعد فوزه للمرة الثامنة في مسيرته بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، مبتعداً عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق ثلاثة ألقاب (5 كرات ذهبية)، فارضاً نفسه صاحب المركز الأول في العالم بالإنجازات الجماعية والفردية حتى ذهب الكثيرون للقول بأنه «ختم كرة القدم».

ويعتبر التتويج الثامن في مسيرة «قائد التانغو» ونجم انتر ميامي (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 و2023)، مستفيداً من حصوله على لقب كأس العالم «قطر 2022»، متفوقاً على النجمين الصاعدين عملاق مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند (23 سنة) المتوج مع فريقه بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي يتقدمها دوري أبطال أوروبا، والفرنسي كيليان مبابي (24 سنة) مهاجم باريس سان جيرمان وصيف المونديال مع منتخب بلاده وصاحب الإمكانات العالية، إذ حلّ كلا اللاعبين في المركزين الثاني والثالث على التوالي خلف ميسي.



لماذا ميسي "أسطورة الكرة الذهبية"؟

1- أول لاعب يحقق الكرة الذهبية في ثلاثة عقود مختلفة.

2- أول لاعب يحصل على الكرة الذهبية وهو يلعب خارج أوروبا.

3- حامل الرقم القياسي في عدد نقاط التصويت في الكرة الذهبية.

4- أول لاعب يحقق الكرة الذهبية وهو بعمر الـ36 عاماً.

5- أول لاعب في الدوري الأمريكي وانتر ميامي يحصل على الكرة الذهبية.

6- أول لاعب يحقق الكرة الذهبية مع ثلاث أندية مختلفة: برشلونة وباريس سان جيرمان وانتر ميامي.

7- أصبح اللاعب الأكثر ظهوراً على منصة الكرة الذهبية.