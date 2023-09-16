صفقة

التزمت إدارة أحد أندية المحترفين الصمت، ورفضت التعليق على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرب إتمام صفقة التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

مدرب

يدرس اتحاد لعبة جماعية إمكانية تجديد عقد مدرب منتخب يتبع الاتحاد المعني، علماً أن هذا المدرب كان قد تعرض في فترات سابقة لانتقادات حادة، بسبب طريقة عمله.

استغراب

استغرب جمهور نادٍ محترف، لم يقدم لاعبوه الأداء الجيد، ولم يفز في أي من مباراتيه في الموسم الحالي، الإشادة التي حظي بها بعض لاعبي الفريق من المحللين!

ملاحقة

اشتكى إداري في أحد أندية المحترفين، ملاحقة وكيل أعمال لاعبين له، لإقناعه بالتعاقد مع لاعب دولي سابق، في الوقت الذي يرفض فيه المدرب فكرة التعاقد مع اللاعب، مؤكداً أن سياسة النادي تستهدف التعاقد مع لاعبين شباب.

انتقال

استغرب لاعب محترف، سبق له تمثيل المنتخب، رفض إدارة أحد الأندية التعاقد معه، على الرغم من طلبه من قبل المدرب، بداعي أنه لم يوافق سابقاً على الانتقال للنادي، مبيناً أنها ردة فعل غريبة، وكأنها عقاب له!

فرصة

عبّر لاعب محترف عن استغرابه من عدم إشراكه في أي مباراة، على الرغم من أن مدرب فريقه طلب التعاقد معه، مبيناً أنه ينتظر بفارغ الصبر الفرصة من أجل إظهار قدراته.

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