منتخب السلة يكتفي بـ 3 انتصارات في 8 مباريات ببطولة «وليام جونز»

اختتم منتخب السلة مشاركته في بطولة «وليام جونز» الدولية، بخسارة أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 75-96، في مباراة جمعتهما أمس، في ختام مشاركة «الأبيض» في البطولة التي أقيمت بنسختها الـ42 منذ 11 الجاري، واستضافتها الصين تايبيه، ليكتفي المنتخب بثلاثة انتصارات فقط مقابل خمس هزائم في ثماني مباريات.

وجاءت انتصارات المنتخب على حساب بطل الدوري الفلبيني (راين أور شاين) بواقع 73-71، ومنتخبي الصين تايبيه (B) واليابان تحت 22 عاماً، بنتيجتي 71-69 و86-76 على التوالي، بينما خسر أمام كوريا الجنوبية و«الجامعات الأميركي» بنتيجتي 100-84 و109-49، ومن ثم الخسارة مجدداً أمام منتخبي قطر والصين تايبيه A، بواقع 57-81 و103-85 على التوالي، وآخرها أمام منتخب إيران الأول.

وجاءت مشاركة المنتخب بعد غياب دام 12 عاماً، وضمن استراتيجية مشاركات مكثفة لـ«الأبيض» في استحقاقات خارجية خلال الصيف الجاري، لمنح لاعبي المنتخب فرص احتكاك وتجارب قوية تمهيداً لاستحقاقه المهم خلال فبراير المقبل في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية التي يعول عليها لمواصلة مسيرته نحو العودة إلى التصنيف القاري (A) الذي يسمح للمنتخبات بالمشاركة في بطولات آسيا، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى بطولات كأس العالم.

ويبحث الجهاز الفني للمنتخب عن استثمار فترة الصيف الحالي لخوض ما بين 15 و20 مباراة قوية المستوى، إذ تعد المشاركة في «وليام جونز» ثاني الاستحقاقات الخارجية للمنتخب بعد مشاركته مطلع هذا الشهر في «دولية إندونيسيا»، ثم مباراة ودية في دبي أمام منتخب مصر، وفي سبتمبر المقبل يشارك في بطولة أبوظبي الدولية، ثم الألعاب الآسيوية في الصين، وفي بطولة العرب بتونس مطلع نوفمبر المقبل.

• المنتخب يواصل خوض المباريات القوية استعداداً للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية.