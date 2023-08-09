بنزيمة ومانيه ومحرز أبرز القادمين الجدد إلى الدوري السعودي

تعاقدت عدّة أندية سعودية مع لاعبين ومدربين بارزين من صفوة الأندية الأوروبية لكرة القدم بصفقات مغرية، بعد أشهر قليلة من وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى نادي النصر في صفقة مدوية.

وتواصِل أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، التي استحوذ صندوق الاستثمارات العامة الثري والنافذ على 75% من أصولها، التفاوض مع عدد من لاعبي الصف الأوّل في العالم، ما ينذر بمنافسة قوية وغير مسبوقة في الدوري الذي ينطلق الجمعة.

أبرز انتدابات الأندية السعودية خلال النافذة الصيفية الجارية:



- بنزيمة وكانتي (الاتحاد)

المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاماً) ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد الإسباني (354 هدفاً)، بطل دوري أبطال أوروبا خمس مرات وافضل لاعب في العالم لعام 2022، في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات وراتب مقدّر بـ200 مليون يورو (220 مليون دولار).

لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو كانتي (32 عاماً و53 مباراة دولية) من تشلسي الإنكليزي، في صفقة انتقال حرّ لثلاث سنوات. بطل العالم 2018 مع فرنسا، بطل إنكلترا 2016 مع ليستر سيتي و2017 مع تشلسي وأوروبا مع الأخير في 2021. قد يصل راتبه بحسب تقارير إلى 100 مليون يورو في العام.

لاعب الوسط البرازيلي فابينيو (29 عاماً) بصفقة مقدّرة بـ47 مليون يورو حتى 2026، من ليفربول الإنكليزي المتوّج معه بدوري أبطال أوروبا وبطولة إنكلترا.

الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" (24 عاماً و18 مباراة دولية) من سلتيك الاسكتلندي المتوّج معه بطلاً للدوري في آخر موسمين، لمدة ثلاث سنوات. تدرّج في صفوف بنفيكا وتوّج معه بطلا للدوري عام 2019.

مانيه وبروزوفيتش يلحقان برونالدو (النصر)

المهاجم السنغالي ساديو مانيه (31 عاماً و37 هدفاً في 97 مباراة دولية)، من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا حتى 2027 بصفقة مقدّرة بثلاثين مليون يورو وراتب أربعين مليون يورو زائد 10 ملايين مكافآت. بطل أوروبا 2019 وإنكلترا 2020 مع ليفربول حيث شكّل ثلاثياً فتاكاً مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وإفريقيا 2021 مع منتخب بلاده. أفضل لاعب في إفريقيا في 2019 و2022.

لاعب الوسط الدفاعي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (30 عاماً و87 مباراة دولية)، وصيف بطل أوروبا مع إنتر الإيطالي 2023 ووصيف بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده، بصفقة مقدّرة بـ21 مليون يورو حتى 2026.

لاعب الوسط العاجي سيكو فوفانا (28 عاماً) أحد أبرز لاعبي لنس وصيف الدوري الفرنسي، بصفقة مقدّرة بـ25 مليون يورو.

الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس (30 عاماً) من مانشستر يونايتد الإنكليزي بعدما أمضى الموسم الماضي معاراً إلى إشبيلية الإسباني بطل يوروبا ليغ، بصفقة مقدّرة بـ4.5 ملايين يورو إضافة إلى مكافآت حتى 2025.

المدرّب البرتغالي لويس كاسترو (61 عاماً) من بوتافوغو البرازيلي.

سافيتش ومالكوم وجيزوس (الهلال)

لاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (28 عاماً و43 مباراة دولية) من لاتسيو الايطالي، في صفقة حتى 2026 مقدّرة بأربعين مليون يورو (44 مليون دولار). يُعدّ من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي خلال العقد الأخير.

لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش (26 عاماً و41 مباراة دولية) أبرز نجوم ولفرهامبتون بصفقة قياسية من النادي الإنكليزي مقدّرة بستين مليون دولار. ركيزة "الذئاب" ومعشوق جماهيره منذ انتقاله عام 2017 من بورتو.

الجناح البرازيلي مالكوم (26 عاماً) من زينيت الروسي بصفقة مقدّرة بستين مليون يورو. بطل إسبانيا مع برشلونة 2019 وحامل ذهبية أولمبياد طوكيو.

قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي (32 عاماً و71 مباراة دولية) من تشلسي الإنكليزي، في صفقة مقدّرة بـ23 مليون يورو. أفضل مدافع في الدوري الإيطالي مع نابولي في 2019، وبطل إفريقيا 2021 مع بلاده.

المدرب البرتغالي جورجي جيزوس (69 عاماً) من فنربهتشه التركي. يخوض فترته الثانية مع الهلال بعد 2018. بطل الدوري البرتغالي ثلاث مرت مع بنفيكا ووصيف يوروبا ليغ مرتين.

محرز وفيرمينو ومندي (الأهلي)

الجناح الجزائري رياض محرز (32 عاماً و83 مباراة دولية). بطل ثلاثية رائعة مع مانشستر سيتي الإنكليزي في 2023 حيث أمضى خمسة مواسم أحرز خلالها 11 لقباً، بينها 4 أربع في الدوري، وذلك بصفقة مقدّرة بـ30 مليون جنيه (38.6 مليون دولار) حتى 2027. ساهم بصعود ليستر إلى دوري النخبة الإنكليزي في 2014 وأحرز معه اللقب في 2016. بطل إفريقيا 2019 مع بلاده وأفضل لاعب في القارة في 2016.

المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو (31 عاماً و55 مباراة دولية) من ليفربول الإنكليزي، في صفقة انتقال حر لثلاث سنوات. سجّل 111 هدفاً في ثمانية مواسم مع ليفربول أحرز خلالها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي. بطل كوبا أميركا مع البرازيل في 2019.

الحارس السنغالي إدوار مندي (31 عاماً) من تشلسي الإنكليزي، في صفقة مقدّرة بـ22 مليون دولار زائد راتب 15 مليون دولار مع المكافآت. بطل أوروبا مع تشلسي في 2021 عندما اختاره الاتحاد الدولي أفضل حارس في العالم.

الجناح الفرنسي آلان سان-ماكسيمان (26 عاماً) من نيوكاسل الإنكليزي لمدة ثلاث سنوات.

المدرّب الألماني ماتياس يايسله (35 عاماً) من ريد بول سالزبورغ النمسوي المتوّج معه بلقب الدوري في آخر سنتين.

هندرسون وجيرارد (الاتفاق)

لاعب الوسط الإنكليزي جوردان هندرسون (33 عاماً و77 مباراة دولية). فاز بجميع الألقاب الممكنة مع ليفربول على مدى 12 عاماً. لعب سابقاً في ليفربول إلى جانب مدربه الحالي في الاتفاق ستيفن جيرارد. سيحصل على 915 ألف دولار أسبوعياً بحسب تقارير صحافية.

المهاجم الفرنسي موسى ديمبيليه (27 عاماً) المنتهي عقده مع ليون.

المدافع الاسكتلندي جاك هندري (28 عاماً و22 مباراة دولية) من كلوب بروج البلجيكي.

المدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد (43 عاماً) أسطورة وسط ليفربول السابق.