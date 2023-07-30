3 سيناريوهات لتأهل منتخب المغرب لثمن نهائي كأس العالم للسيدات

أحيت لاعبات المنتخب المغربي سيدات آمالهن في التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم، عقب الفوز التاريخي على كوريا الجنوبية 1-0، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان منتخب المغرب قد خسر المباراة الأولى بسداسية نظيفة (6-0) أمام نظيره الألماني.

وبعد نهاية مباريات الجولة الثانية تتصدر كولومبيا المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من انتصارين على كوريا الجنوبية وألمانيا (+3 أهداف).

في حين تحتل ألمانيا المركز الثاني بـ3 نقاط (+5 أهداف)، ويأتي منتخب سيدات المغرب في المركز الثالث بـ3 نقاط أيضاً (-5 أهداف) بفارق الأهداف عن سيدات ألمانيا.

وقبل المواجهة المصيرية لمنتخب المغرب أمام كولومبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، هناك عدة سيناريوهات لتأهل سيدات المغرب إلى ثمن النهائي، على الشكل التالي:

- الفوز على كولومبيا بفارق 4 أهداف أو أكثر.

- الفوز على كولومبيا وتعادل أو خسارة ألمانيا أمام كوريا الجنوبية.

- التعادل مع كولومبيا وخسارة ألمانيا من كوريا الجنوبية.

وتُجرى مباراة المغرب أمام كولومبيا يوم الخميس المقبل 3 أغسطس 2023.