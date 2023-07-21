تحرك مفاجئ من الزمالك بعد انتقال إمام عاشور إلى الأهلي.. طلب قانوني

قرر الزمالك مخاطبة نادي ميتلاند الدنماركي، من أجل المطالبة بالنسبة القانونية الخاصة بصفقة انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي وهي "حق رعاية" اللاعب من نادي ميتلاند.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن إدارة "الأبيض" بدأت أول تحرك له بعد انتقال لاعبه السابق إمام عاشور للأهلي المصري قادماً من ميتلاند الدنماركي، خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي.

ويحق لكل نادٍ لعب له إمام عاشور حتى عامه الـ 23 الحصول على نسبة تضامنية، وهي غزل المحلة، حرس الحدود، والزمالك، وهي الفرق التي لعب لها إمام في سن الشباب، ويقدر حق الرعاية بنسبة 5% من قيمة الانتقال، ويدفعها النادي المشتري.

وتنص لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يخص "حق الرعاية": "إذا انتقل لاعباً محترفاً خلال مدة عقده، يُدفع نسبة 5% من أي ثمن انتقال، لا يشمل مكافآت التدريب المدفوعة إلى ناديه السابق، وتوزيعها بواسطة النادي الجديد كحق رعاية (تضامن) على الأندية المتداخلة في تدريبه وتعليمه على مر السنوات".

ووفقاً لذلك يحق للزمالك وحرس الحدود والمحلة الحصول على نسبة "رعاية عاشور" بقيمة 5% من قيمة صفقة انتقاله للنادي الأهلي من ميتلاند، يدفعها الفريق الدنماركي لهذه الأندية، لأنه كان مقيداً لديها بين سن 12 عاماً وسن 23 عاماً.