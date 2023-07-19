شرط إشبيلية لبيع المغربي ياسين بونو إلى باريس سان جيرمان

دخل الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني ومنتخب المغرب لكرة القدم، دائرة اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تألقه الكبير في الموسم الكروي المنصرم مع ناديه ومنتخب بلاده.

وقالت مصادر لـ"الإمارات اليوم" إن إشبيلية قد حدد شرطه لإدارة باريس سان جيرمان، مقابل بيع ما تبقى من عقد حارس مرماه ياسين بونو، الذي بات مطلوبا بقوة في الفريق الباريسي.

وأوضحت المصادر نفسها أن إشبيلية رفض العرض الأول الذي وصل من باريس سان جيرمان والذي لم تتجاوز قيمته المالية 18 مليون يورو، مطالباً بالرفع من قيمة العرض وأنه لن يوافق على تسريح بونو بهذا المقابل المادي.

وأفادت ذات المصادر، إلى أن الفريق الأندلسي أكد أنه سيناقش العرض إذا تجاوز 20 مليون يورو، وهو ما يشير إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الناديين قد يكون مسألة وقت فقط.

ويعتبر بونو أحد أفضل حراس المرمى في الدوري الإسباني بعدما قدم أداءً رائعًا في المواسم الأخيرة، مما جعله محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة. كما ساهم بشكل كبير في بلوغ منتخب بلاده نصف نهائي النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

جدير بالذكر أن العرض الذي يجمع ياسين بونو صاحب الـ32 عاماً بنادي إشبيلية الإسباني يمتد إلى غاية 30 يونيو من عام 2025.