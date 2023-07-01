مودريتش ولوفرين مهددان بالسجن 5 سنوات

اتهم المدعون الكرواتيون مرة أخرى لوكا مودريتش قائد المنتخب الوطني، والدولي السابق ديان لوفرين، بالإدلاء بشهادة زور في محاكمة فساد كبرى متعلقة بكرة القدم.

ومثُل اللاعبان في عام 2017 كشاهدَين خلال محاكمة فساد بملايين اليوروهات متعلقة بمدرب دينامو زغرب السابق زدرافكو ماميتش، وقدّما تفاصيل عن انتقالهما من بطل كرواتيا الحالي.

في ذلك الوقت، أدلى مودريتش بشهادته بشأن تفاصيل انتقاله عام 2008 من دينامو إلى توتنهام الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في 2012، أما لوفرين، فقدّم تفاصيل انتقاله عام 2010 من دينامو إلى ليون الفرنسي الذي عاد إليه هذا العام.

وتم اتهام كلا اللاعبين بالإدلاء بشهادة زور في عام 2018، ولكن تم إسقاط التهم لاحقاً بسبب نقص الأدلة عن مودريتش في العام ذاته، وعن لوفرين في أوائل 2019.

ووجه ممثلو الادعاء في بلدة أوسييك الشرقية، أول من أمس، اتهامات إلى شخصين، وذكروا فقط السنتين اللتين وُلدا فيهما واتهموهما بـ«الإدلاء بشهادة زور»، وقالت وسائل الإعلام المحلية إنهما مودريتش ولوفرين.

مودريتش متهم بالإدلاء بشهادة زور «في 13 يونيو 2017 أمام محكمة مقاطعة أوسييك»، وفق ما جاء في بيان للمدعين، مستشهداً بتاريخ أدلى به لاعب خط الوسط النجم بشهادته خلال محاكمة ماميتش، وفي «الأول من يوليو 2017» للوفرين. ويؤدي الإدلاء بشهادة زور في كرواتيا إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وأدين ماميتش وثلاثة آخرون بتهم إساءة استخدام السلطة والفساد التي كلفت دينامو أكثر من 15 مليون يورو (16.3 مليون دولار) والدولة 1.5 مليون يورو. وفقاً للائحة الاتهام، تم اختلاس الأموال من خلال صفقات وهمية تتعلق بانتقالات اللاعبين.