زياش يحسم موقفه من الانتقال إلى النصر ويُخبر الركراكي بقراره

حسم النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، موقفه النهائي من العرض الذي توصل به من مسؤولي نادي النصر السعودي، للدفاع عن قميص الفريق بداية من الموسم الكروي المقبل، بعد أن ظل خارج حسابات الطاقم الفني لـ«البلوز» طوال الفترة الماضية، التي عرفت تواجده بشكل شبه دائم على كرسي الاحتياط.

وأشارت مصادر «الإمارات اليوم» إلى أن زياش عقد اجتماعاً مع بعض مسؤولي نادي النصر بالعاصمة لندن، مباشرة بعد عودته من المعسكر الأخير لمنتخب بلاده، ووافق رفقة وكيل أعماله على العرض السعودي، كما تلقى موافقة أولية من إدارة تشيلسي للرحيل صوب دوري روشن السعودي، في انتظار الاتفاق على جميع التفاصيل المالية بين الأطراف الثلاثة.

وحسب المصادر نفسها، فإن زياش صاحب الـ30 عاماً، أعطى موافقته الشفهية للانتقال إلى نادي النصر، ويُرجح أن يُوقع على العقد بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، علماً أن والدته كانت من أبرز المؤيدين له لخوض تجربة جديدة في دوري عربي، كما أنه قد أخبر وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول بقراره.

وأوضحت ذات المصادر، أن العقد الذي تم الاتفاق عليه بين زياش وإدارة النصر يمتد إلى غاية صيف عام 2026، ليقطع بذلك «العالمي» الطريق على عدة أندية أوروبية كانت تسعى للتعاقد مع زياش، أبرزها ميلان الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي.

جدير بالذكر أن عقد حكيم زياش مع تشيلسي يمتد إلى غاية صيف عام 2025، وكان النجم المغربي قريباً من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الشتوي الماضي.