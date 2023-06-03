الدوري الإسباني.. 6 أندية تتنافس على تفادي الهبوط أبرزها فريق رونالدو

بعد أن حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم في صالحه، وعُرفت هوية الفرق الأربعة المؤهلة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، تتصارع ستة فرق على تفادي الهبوط الى الدرجة الثانية في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة الأحد.

وهبط ناديا اسبانيول والتشي الى الدرجة الثانية، ويبقى تحديد هوية الفريق الأخير لمرافقتهما.

ويحتل بلد الوليد الذي اشترى 82 في المئة من أسهمه النجم البرازيلي السابق رونالدو ويشغل في الوقت ذاته منصب الرئيس، المركز الثامن عشر (39 نقطة)، متخلفا بفارق نقطة عن سلتا فيغو والميريا، في حين تملك فرق فالنسيا وخيتافي وقادش 41 نقطة وجميع هذه الفرق يتهددها شبح الهبوط.

وللمفارقة، تدرك هذه الفرق أن فوز أي منها الاحد يضمن بقاءه في الدرجة الاولى، بينما تجمع مباراة واحدة فريقين من اصل 6 مهددة عندما يحل خيتافي ضيفا على بلد الوليد. اذا انتهت هذه المباراة بفوز خيتافي فمعنى ذلك بان بلد الوليد سيهبط الى الدرجة الثانية بغض النظر عن النتائج الاخرى.

وكان يمكن لمعركة الهبوط أن تكون اكثر شراسة لو لم ينجح فالنسيا في ادراك التعادل في اللحظة الأخيرة ضد اسبانيول، ليساهم ذلك في سقوط الاخير.

يذكر ان في حال تعادل اي فريقين بالنقاط، فان المواجهات المباشرة هي الفيصل بينهما.

ويحتاج قادش الأعلى ترتيبا بين الفرق المهددة (المركز 13)، الى التعادل عندما يحل ضيفا على التشي، والامر ينطبق على خيتافي في مواجهة بلد الوليد وفالنسيا الذي يزور ريال بيتيس.

وعاش فالنسيا تحديداً موسماً سيئاً، وهو مرشح لاحتلال ادنى مركز له في دوري الدرجة الاولى منذ صعوده اليها عام 1988.

وقال مدرّب فالنسيا روبن باراخا "يتعين علينا التركيز على المباراة وعلى انفسنا والذهاب الى اشبيلية وتقديم مباراة جيدة من أجل النجاة".

حسابات تفادي الهبوط

أما ألميريا، فيحلّ ضيفاً على اسبانيول وهو يدرك بأن نقطة واحدة ستكون كافية لضمان البقاء ايضا لانه يتفوّق على خيتافي في المواجهات المباشرة.

أما سلتا فيغو فلم يفز في آخر ست مباريات وخسر سبع مرات في مبارياته التسع الاخيرة.

ويستقبل سلتا برشلونة في مباراة يأمل ان يخوضها الفريق الكاتالوني بأعصاب هادئة بعد ان تحوّل تفكير لاعبيه الى الاجازة الصيفية، بعد ان ضمنوا اللقب باكرا وقاموا بتوديع ملعب كامب نو الاسبوع الماضي الذي سيخضع لعملية ترميم كبرى وسيخوضون جميع مباريات الموسم المقبل في مختلف المسابقات على الملعب الاولمبي.

ويدرك سلتا بان التعادل لن يكون كافيا له للبقاء ضمن اندية النخبة وقال مدربه كارلوس كارفاليال "النقطة الايجابية اننا نخوض المباراة الاخيرة على أرضنا وبالتالي من واجبنا انتزاع البقاء في الدرجة الاولى".

وإذا كان بلد الوليد يهدف الى احراز نقاطه الثلاث في مواجهة خيتافي، فان التعادل قد يكفيه اذا خسر الميريا ولم يتمكن سلتا من الفوز على برشلونة.

ويعوّل بلد الوليد كثيرا على مهاجمه الكندي كايل لارين القادم اليه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي بعد ان سجل 8 اهداف في 18 مباراة.

وضمنت أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسييداد التأهل إلى دوري الأبطال، وفياريال وريال بيتيس المشاركة في يوروبا ليغ، فيما يبقى مركز سابع مؤهل لملحق المسابقة القارية الثالثة كونفرنس ليغ.

ويبدو لقب الهداف محسوماً منطقياً للبولندي روبرت ليفاندوفسكي (23) في موسمه الأول مع برشلونة، إذ يتقدّم بفارق خمسة أهداف عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

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