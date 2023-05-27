طيران الإمارات تحلق بـ «رولان غاروس» للسنة الـ 11

تواصل طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، دعم بطولة رولان غاروس للسنة الـ11 على التوالي بصفتها الناقل الرسمي والشريك المميز للبطولة الباريسية الشهيرة منذ عام 2013، إذ جددت الناقلة أخيراً التزامها كشريك مميز لبطولة الغران سلام حتى عام 2027.

وتنطلق منافسات رولان غاروس 2023 غداً وتستمر حتى 11 يونيو المقبل في باريس.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية بطرس بطرس: «تسعدنا العودة إلى الملاعب الترابية للسنة الـ11 على التوالي. وتعد رولان غاروس واحدة من أعرق البطولات في عالم التنس وتفخر طيران الإمارات بارتباطها الطويل بالحدث والرياضة ومع فرنسا عامةً، ونحن بوصفنا ناقلة عالمية ملتزمون بدعم الأحداث ذات المستوى العالمي التي تجمع الناس معاً، وهذا بالضبط ما تفعله رولان غاروس، ونتطلع إلى دورة رائعة أخرى على الملعب وتوفير أجواءٍ حماسية للمشجعين في جميع أنحاء العالم». وتتواصل طيران الإمارات مع عشاق التنس العام الجاري من خلال سلسلة من مبادرات «تميّزٌ دائم» المثيرة، بما في ذلك: لعبة تفاعلية ضمن تطبيق رولان غاروس، تتيح للجماهير فرصة الفوز بتذاكر وهدايا رولان غاروس، وضيافة عالمية متميزة.

شراكة منذ 2013

بدأت الشراكة بين طيران الإمارات ورولان غاروس في عام 2013، وأصبحت الناقلة شريكاً متميزاً لبطولة غران سلام في عام 2018. وتتمتع طيران الإمارات بموجب اتفاقية الشراكة، بحضور بارز طوال البطولة، بما في ذلك عرض العلامة التجارية في الملعب المركزي «فيليب شاتريير» وملعبي «سوزان لينجلين» و«سيمون ماثيو».

وترعى طيران الإمارات أيضاً «كأس الأساطير Trophe de Legend»، الذي سيقام في الفترة من السادس إلى الـ11 من يونيو في رولان غاروس، وسوف تشترك العام الجاري مع منظمة محلية لتزويد 10 أطفال يعانون من تحديات التنقل بجولة حصرية خلف الكواليس في الملعب وحضور المباريات وفرصة للقاء أساطير تنس شهيرين عالمياً.

وطيران الإمارات هي الناقل الرسمي والشريك الأول لجولة ATP العالمية. وتتضمن محفظة طيران الإمارات لرعاية التنس بعضاً من أهم الأحداث في العالم، بما في ذلك ثلاث من بطولات غران سلام الأربع، بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام. وبالإضافة إلى التنس، تضم محفظة الرعاية الشاملة لطيران الإمارات أيضاً رياضات عالمية أخرى مثل الغولف والرغبي والإبحار وسباقات الخيل.

35 رحلة أسبوعياً إلى فرنسا.

بطرس بطرس:

«تفخر طيران الإمارات بارتباطها الطويل مع رولان غاروس والرياضة ومع فرنسا عامة».