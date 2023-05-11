الترجي يسعى للثأر من الأهلي في "أبطال إفريقيا"

‬سيسعى الترجي حامل لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم للثأر من منافسه الأهلي المصري، الذي أقصاه من دوري أبطال أفريقيا الموسم قبل الماضي، وبلوغ نهائي البطولة القارية للأندية عندما يلتقيان غدا في ذهاب الدور قبل النهائي في رادس. وستقام مباراة الإياب يوم 19 الجاري على استاد القاهرة. وستشكل المباراة فرصة للترجي للعودة إلى طريق الانتصارات من جديد، فيما سيسعى الضيوف لاستغلال اهتزاز مستوى الترجي والعودة بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة.

وتأهل الترجي بشق الأنفس بعد تعادله مع ضيفه شبيبة القبائل 1-1 في مباراة شهدت أعمال عنف كبيرة بين الجمهور والأمن وضمن التأهل بعد فوزه ذهابا في الجزائر 1-صفر.

وفي المقابل نجح الأهلي في العبور إلى الدور قبل النهائي بعد التعادل سلبيا في إياب دور الثمانية عقب فوزه على الرجاء المغربي 2-صفر ذهابا. ويمر الترجي بفترة صعبة بعد تلقيه الخسارة الثانية تواليا في الدوري التونسي وذلك أمام الأفريقي، بعد سقوطه أمام الصفاقسي إضافة إلى تلقيه ضربة موجعة بسبب إصابة عدد من دعائم الفريق قبل مواجهة الأهلي المصري.

ويحتل الترجي المركز الخامس في مرحلة التتويج بالدوري المحلي برصيد 11 نقطة من ست مباريات بعد فوزين وثلاث هزائم مقابل تعادل واحد. وسيخوض أبناء المدرب نبيل معلول مباراة الدور قبل النهائي وهم يعانون من نقص عددي بفقدان خدمات الليبي حمدون الهوني والجزائري رياض بن عياد والحارس الأساسي معز بن شريفية وغيلان الشعلالي وهاني عمامو بداعي الإصابة مقابل عودة لاعب الوسط معتز الزدام واللاعب رشاد العرفاوي.

ويدخل الأهلي المنتشي بتتويجه بكأس السوبر المصرية بمعنويات مرتفعة أمام الترجي الذي سيلعب على أرضه لكن في غياب جماهيره بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي (الكاف) على الفريق على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته ضد شبيبة القبائل. وقررت لجنة الانضباط بالكاف حرمان الترجي من جماهيره في أربع مباريات بعد أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة الشبيبة مع تأجيل تنفيذ العقوبة في مباراتين بشرط أن لا يرتكب النادي أي تجاوزات خلال عام. لكن في حال ارتكاب أي تجاوز خلال المدة المذكورة تنفذ العقوبة بالكامل. كما تم توقيع غرامة قدرها 300 ألف دولار على النادي التونسي.