ميدو يعلق على مباراة الزمالك.. "النتيجة كادت أن تكون فضيحة"

بدأ فريق نادي الزمالك مشواره في مسابقة كأس مصر بفوز صعب وشق الأنفس على فريق بروكسي إحدى فرق دوري الدرجة الثانية المصري "بروكسي" (3-2)، بعد التمديد الوقت الأصلي والإضافي في دور الـ32 للمسابقة، بعد أن ساد التعادل الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكل من الطرفين.

أحرز أهداف الزمالك في الوقت الأصلي كلا من حاتم محمد سكر، والتونسي حمزة المثلوثي، في الدقيقتين (42، و78) على الترتيب، بينما سجل ثنائية نادي بروكسي، الذي تأسس عام 2018 ويلعب في دوري الدرجة الثانية، كل من كامل أحمد، وأحمد جمعة عند الدقيقتين (7، 56 من ضربة جزاء) على الترتيب، واقتنص المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري هدف الفوز لأصحاب الأرض في الشوط الإضافي الأول للقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

ليصعد الزمالك بهذا الفوز إلى دور الـ16 لكأس مصر بشق الأنفس، منتظرا الفائز من فاركو والمصرية للاتصالات، في الوقت الذي تأجلت فيه مباراة الأهلي حامل اللقب ضد منتخب السويس لمشاركة الأهلي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل.

وعلق نجم الزمالك والمنتخب المصري أحمد حسام "ميدو" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور وقال: "أوجه التحية لفريق بروكسي الذي لعب بدون أي خوف أمام الزمالك، كأس مصر يعتبر فرصة لظهور الفرق بشكل مميز، بصراحة الزمالك لم يحترم بروكسي بالشكل الأمثل وتعامل باستهتار مع المنافس وكان من السهل أن يفعل بروكسي نتيجة يتذكرها التاريخ".

وأضاف: "النتيجة كادت أن تكون فضيحة بكل المقاييس ولكن هذا بسبب عدم احترام الزمالك للمنافس، وأوسوريو تعلم الدرس جيدًا من لقاء اليوم بأن لاعبي الزمالك لن تتحمل أدواراً مركبة في الوقت الحالي، لا أعتقد أن أوسوريو سيعتمد مرة أخرى على طريقة 3-3-3-1، مباراة اليوم أثبتت أن كرة القدم لا تعرف سوى الإخلاص".