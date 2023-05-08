اتحاد القوس والسهم يختتم الاختبار الوطني لتشكيلة المنتخب المشارك في «آسيوية سنغافورة»

اختتم اتحاد الإمارات للقوس والسهم «الاختبار الوطني الأول 2023 الذي أقيم في نادي شرطة الشارقة على مدى يومي السادس والسابع من مايو الحالي لاختيار لاعبي المنتخب الوطني المشارك في بطولة آسيا- المرحلة الثانية - التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من الثالث وحتي 11 يونيو المقبل.

وأكد الأمين العام للاتحاد، حميد عبدالله المشرخ، أهمية هذه الاختبارات انطلاقاً من الرغبة الكبيرة لإظهار المردود الفني المشرف الذي يمهد الطريق لحصد النتائج التي تتماشى مع استراتيجية مجلس الإدارة برئاسة سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، بتمكين عناصر المنتخب بالقدرات والمهارات التي تتوج هذه الجهود بالنتائج المتميزة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية.

وذكر المشرخ أن المنتخب سيشارك أيضاً بعد آسيوية سنغافورة في بطولة العالم ببرلين من 29 يوليو، وحتي السابع من أغسطس، المقبلين، والتي تعتبر من المنافسات ذات المستوى العالي، بما يستدعي انتقاء أفضل اللاعبين من خلال الدرجات التي سيحصلون عليها في الاختبار الوطني الثاني المقرر انعقاده في الفترة من 16 إلى 18 يونيو من العام الجاري..

وأضاف: "سيتم إجراء الاختبار الوطني الثالث للعام 2023م في الفترة من الأول وحتى الثالث سبتمبر المقبل من العام الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا والتي تستضيفها تايلاند من 4 إلى 12 نوفمبر".

بدورها وصفت عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة لجنة رياضة المرأة، الدكتورة نورا المرزوقي، الجهود المبذولة من اللجان المعنية في الاتحاد بأنها تصب في مصلحة العمل على ترسيخ التوجه القائم على الوصول بالمنتخب إلى المستوى الفني الذي يعزز فرصه في المنافسة على الألقاب، خاصة بعد الإنجازات الأخيرة في البطولتين العربية والدولية بكل من العراق وتونس.

وأثنت المرزوقي على التفاعل اللافت من لاعبي ولاعبات المنتخب في الاختبارات الوطنية، من خلال الحضور الإيجابي والروح الوطنية العالية، لإظهار أفضل ما لديهم حتى يتم انتقاء العناصر المتميزة رغم التحديات المتمثلة في ارتفاع درجات»الحرارة والرطوبة"، بما يعكس التطلعات الكبيرة للوصول إلى المستويات التي تعكس تزايد الشغف والاهتمام بما تحققه هذه اللعبة من تطور متزايد.

وأشادت بدور اللجنة الفنية في انتقاء عناصر المنتخب بالكفاءة المطلوبة التي تعزز الجاهزية العالية للاعبين واللاعبات، لضمان التنافسية العالية في الاستحقاقات المقبلة، لاسيما أن اللعبة تشهد تطوراً كبيراً تم تتويجه بالنتائج المشرفة في المنافسات الماضية على المستويين العربي والدولي.