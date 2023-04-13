مصرع سائق إيرلندي خلال تجارب بطولة العالم للراليات

لقي السائق الإيرلندي كريغ برين حتفه جراء تعرضه لحادث أثناء خوضه التجارب تحضيراً لمنافسات رالي كرواتيا، الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات المقرر اقامتها من 20 حتى 23 أبريل الحالي، حسب ما أفاد فريقه هيونداي الخميس.

وحلّ برين المتحدر من واترفورد والبالغ 33 عاماً في المركز الثاني في رالي السويد الذي شكّل الجولة الثانية من البطولة العالمية وأقيم في فبراير، علماً انه كان يخوض هذا العام برنامجاً جزئياً مع الصانع الكوري الجنوبي.

كما كان يحتل المركز السادس في الترتيب العام برصيد 19 نقطة قبل رالي كرواتيا.

وقال فريق هيونداي في بيان مقتضب: "ببالغ الحزن يؤكد فريق هيونداي موتورسبورت أن السائق غريغ برين فقد حياته اليوم في حادث أثناء تجارب مخصصة لرالي كرواتيا".

وأضاف الصانع الكوري الجنوبي: "خرج الملاح (الإيرلندي) جيمس فولتون سالماً من هذا الحادث الذي وقع بعد الظهر"، مشدداً على "عدم تقديم أي تعليق آخر في الوقت الحالي".

ولا يتضمن سجل برين الفوز بجولة عالمية "دبليو آر سي"، مكتفياً بالصعود إلى منصة التتويج 9 مرات بين عامي 2016 و2023 حيث احتل المركز الثاني ست مرات والثالث ثلاث مرات.

وأنهى الإيرلندي بطولة العام الماضي في المركز السابع في الترتيب العام للسائقين، وصعد مرتين إلى المنصة في راليي مونتي كارلو (المركز الثالث) وإيطاليا (الثاني).

في عام 2021، حل ثامناً في الترتيب العام بعدما لم يخض سوى 5 جولات من أصل 12 نجح خلالها في الصعود إلى المنصة ثلاث مرات.

وبات غرين أول سائق راليات يلقى حتفه خلف مقود سيارة رالي منذ البرتغالي أوغوستو منديش الذي توفي خلال رالي البرتغال 1989.

مذاك، توفي 4 ملاحين خلال الراليات هم الفرنسي فرانسيس مالوسان في مونتي كارلو (1990)، النيوزيلندي رودجر فريث في أستراليا (1993)، البريطاني مايكل بارك في رالي ويلز (2005) والألماني يورغ باستوك في إسبانيا (2006).