طلب ألا تفتح إلا بعد وفاته.. مفاجآت في خزانة بيليه في نادي سانتوس

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ألغازا كبيرة تحيط بالبرازيلي بيليه حتى بعد وفاته، وأحد هذه الألغاز خزانة ملابسه في نادي سانتوس.

ولاتزال الخزانة مخصصة لبيليه حتى الآن وبعد سنوات من آخر مباراة لعبها بألوان الفريق البرازيلي.

ونقلت الصحيفة أن بيليه وضع بعض الأشياء في الخزانة وطلب عدم فتحها إلا بعد وفاته.

ومع وفاة بيليه، سيكون ممكناً فتح الخزانة لرؤية محتوياتها، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان النادي سيوافق على ذلك بالفعل أم لا، إذ يتوقع كثيرون أن يحولها إلى متحف.

وقالت الصحيفة إن البعض يتوقع أن يكون في الخزانة حذاء ارتداه في مباراته الأخيرة مع سانتوس، إضافة إلى رسالة امتنان محتملة للنادي الذي أمضى فيه مسيرته الاحترافية بأكملها تقريبا.

وتوفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي يعتبر بنظر الكثيرين أعظم لاعب في كل العصور والفائز بكأس العالم ثلاث مرات، عن عمر يناهز 82 عاماً الخميس.

وبدأت البرازيل اليوم الجمعة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.