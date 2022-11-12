الدوري الإنجليزي.. مفاجأة من العيار الثقيل وهذا تبرير غوارديولا!

حقق برنتفورد مفاجأة من العيار الثقيل بعودته ظافرا من ارض مانشستر سيتي حامل اللقب 2-1 في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم حارما منافسه من اعتلاء الصدارة ولو موقتاً.

وتجمد رصيد سيتي عند 32 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن ارسنال الذي يلعب لاحقا في ضيافة ولفرهامبتون.

وهي ثاني نتيجة كبيرة لبرنتفورد هذا الموسم بعد ان ألحق خسارة قاسية على ارضه ضد مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في المرحلة الثانية.

وكان نجم اللقاء هداف برنتفورد ايفان توني الذي لم يختره مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت في التشكيلة الرسمية المشاركة في مونديال قطر على الرغم من تألقه اللافت هذا الموسم، وذلك بتسجيله هدفي المباراة.

ودخل مانشستر سيتي اللقاء بسجل مثالي على ارضه هذا الموسم محليا بعد فوزه في مبارياته السبع منذ مطلع الموسم الحالي، لكن برنتفورد وضع حدا لهذه السلسلة. كما انه السقوط الاول له على ملعبه منذ فبراير الماضي.

والخسارة هي الثانية لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم والاولى منذ سقوطه امام ليفربول صفر-1 في 16 أكتوبر في المرحلة الحادية عشرة، حقق بعدها الفوز في مباريات الثلاث الاخيرة على برايتون 3-1 وليستر سيتي 1-صفر وفولهام 2-1 في الدوري، كما اخرج تشلسي من الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة بالفوز عليه 2-صفر الاربعاء.

وعاد هداف مانشستر سيتي النروجي إرلينغ هالاند الى التشكيلة الاساسية بعد غيابه عن المباراة الاخيرة ضد تشلسي في كأس الرابطة (2-صفر) منتصف الاسبوع وعاونه على الاطراف كل من فيل فودن والبرتغالي برناردو سيلفا.

واللقاء كان الثالث بين الفريقين وقد حقق برنتفورد فوزه الاول بعد خسارتين.

وبدأ برنتفورد المباراة بقوة وكان ندا عنيدا لاصحاب الارض ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة هدافه توني الذي استثمر كرة عرضية تابعها برأسه داخل الشباك رغم تدخل المدافع الدولي الاسباني أيميريك لابورت.

ووجد سيتي صعوبة في اختراق دفاع برنتفورد المنظم ولم يسدد باتجاه المرمى للمرة الاولى سوى في الدقيقة 39 بواسطة فودن لكن الحارس الاسباني دافيد رايا تصدى لمحاولته ببراعة.

بيد ان رايا وقف عاجزا عندما اطلق فودن كرة قوية بيسراه "على الطاير" عانقت شباكه (45+1).

وضغط مانشستر سيتي مطلع الشوط الثاني لكنه لم ينجح في تهديد مرمى برنتفورد الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التقدم مجددا لولا تدخل لابورت في اللحظة المناسبة لابعاد كرة عرضية كادت تصل الى توني المتربص امام المرمى (65).

ورمى سيتي بثقله اواخر المباراة واشرك مدربه الاسباني بيب غوارديولا مهاجمه الارجنتيني الشاب خوليان الفاريس في محاولة لحسم النتيجة لكن برنتفورد استغل هجمة مرتدة سريعة مرر خلالها جوش داسيلفا كرة عرضية متقنة تابعها توني من مسافة قريبة داخل الشباك ((90+8) وسط صدمة داخل ملعب الاتحاد.

ورفع توني رصيده الى 9 اهداف في الدوري هذا الموسم.

فاز الفريق الأفضل

وقال غوارديولا: "فاز الفريق الأفضل، في العادة، ننجح في الضغط واستعادة الكرة، لكن الخصم عرف كيفية القيام بتمريرات طويلة إلى الأمام والتي لم نتمكن من اعتراضها. كما واجهنا بعض المدافعين الجيدين".

من جهته، أشاد المدرب الدنماركي لنادي برينتفورد توماس فرانك بلاعبيه وقال "أداء مذهل. بالحديث إلى بعض الأشخاص من النادي، ربما تكون هذه أكبر نتيجة على الإطلاق، ضد أحد أغنى الأندية في العالم، ولدينا واحدة من أقل الميزانيات في الدوري".

واستعاد توتنهام توازنه معوضا سقوطه على أرضه أمام ليفربول في المرحلة الماضي عندما انتزع فوزا صعبا من ضيفه ليدز يونايتد 4-3 في مباراة مثيرة تخلف خلالها ثلاث مرات.

ووجد الفريق اللندني نفسه متأخرا مبكرا وتحديدا في الدقيقة العاشرة عبر الهولندي كريسينسيو سامرفيل، وأدرك الدولي هاري كاين التعادل بعد 15 دقيقة (25)، لكن الإسباني رودريغو أعاد التقدم للضيوف قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

ونجح المدافع بن ديفيس في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني (51)، وسجل رودريغو هدفه الشخصي الثاني والثالث لليدز يونايتد في الدقيقة 76)، قبل أن يقلب الدولي الأوروغوياني رودريغو بنتانكور الطاولة على الضيوف ويسجل ثنائية في دقيقتين (81 و83) مانحا الفوز لرجال المدرب أنتونيو كونتي.

وانتزع توتنهام المركز الثالث مؤقتا برصيد 29 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف سيتي الثاني ونقطتين خلف نيوكاسل الذي يستضيف تشلسي لاحقا.

ليفربول يواصل الصحوة

وتابع ليفربول صحوته بفوزه الثاني تواليا والسادس هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ساوثمبتون 3-1.

وبكر ليفربول بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو وتحديدا في الدقيقة السادسة بضربة رأسية خلفية ساقطة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها الظهير الاسكتلندي أندرو روبرتسون، بيد أن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث أدرك الضيوف التعادل عبر الاسكتلندي الاخر تشي أدامز بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية (9).

وفرض المهاجم الدولي الأوروغوياني داروين نونييس نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية لليفربول حيث منحه التقدم مجددا عندما استغل كرة عرضية من هارفي إيليوت تابعها بيسراه "على الطاي" من مسافة قريبة على يسار الحارس (21)، ثم وجه الضربة القاضية للضيوف بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما استغل تمريرة عرضية لروبرتسون داخل المنطقة تابعها بيمناه على يمين الحارس (42).

وهو الهدف الخامس لنونييس في الدوري هذا الموسم.

وارتقى ليفربول الى المركز السادس مؤقتا برصيد 22 نقطة مع مباراة مؤجلة بفارق نقطة واحدة امام برايتون الذي يستضيف أستون فيلا الأحد، وتشلسي.

وتخلص نوتنغهام فوريست من المركز الاخير بفوزه على كريستال بالاس بهدف وحيد سجله مورغان غيبس-وايت (54).

وأهدر مهاجم بالاس الدولي العاجي ويلفريد زاها ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وأكرم بورنموث وفادة ضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ماركوس تافرنيير (18) والويلزي كيفر مور (25) وجايدون أنتوني (69).

ومني وست هام يونايتد بخسارته الثالثة تواليا عندما سقط أمام ليستر سيتي بهدفين نظيفين سجلهما جيمس ماديسون (8) وهارفي بارنز (78).

وأهدر البلجيكي يوري تيليمانس ركلة جزاء لليستر في الدقيقة 42.