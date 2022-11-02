حارس منتخب ألمانيا والبايرن نيوير مصاب بمرض خطير

كشف قائد المنتخب الألماني لكرة القدم، وحارس بايرن ميونيخ، مانويل نيوير إصابته بمرض خطير، الأمر الذي تطلب منه الخضوع لثلاثة عمليات جراحية في الفترة السابقة، وهو ما يضعه في موضع شك كبير بخصوص مشاركته في مونديال قطر 2022، الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة "دايلي مايل" عن نيوير إعلانه اليوم عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" إصابته بمرض سرطان الجلد، وذلك على مستوى الوجه، كما قال. وشدد على أنه ونجم التنس الألماني كيربر استثمرا في "مرهم للجلد" يحمي الجلد من أشعة الشمس، ويدخل ضمن العلاجات التي قد تساعد في الحماية من سرطانات الجلد المختلفة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم أيضا إن الشكوك حول إصابة نيوير بسرطان الجلد كانت منذ سنتين، خاصة حين بدأ يضع قناعا للوجه لتغطية بعض التغيرات الجلدية في وجهه. وظهر بالقناع خلال مباراة سابقة للبايرن أمام برشلونة. واستمر في الخضوع للعلاج مرات عدة بشكل غير معلن. وأشارت إلى أنه ما بدا واضحا خلال الفترة السابقة، أن سرطان الجلد، لن يحول دون مشاركة نيوير في كأس العالم، لكن ذلك يتوقف على العلاجات التي يخضع لها. خاصة وأنه مصاب به منذ سنوات، ولم يحل دون مشاركته في مباريات هامة لفريقه بايرن ميونيخ.