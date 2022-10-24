رحيل الإعلامي الرياضي رأفت سارة.. مؤرخ الرياضة الأردنية

نعى رياضيون وإعلاميون الزميل الإعلامي الرياضي الأردني رأفت سارة الذي وافته المنية أمس الأحد، وشيع جثمانه بعد ظهر اليوم الإثنين بمدينة الزرقاء.

وأصدر الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي بياناً صحافياً استذكر فيه مناقب الفقيد وإسهاماته ودوره في مسيرة الإعلام الرياضي الأردني والعربي، داعيا الله أن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتناقلت أسرة الرياضة الأردنية الخبر ببالغ الحزن لاسيما أن رأفت سارة يعتبر مرجعية لكرة القدم الاردنية بصفته مؤرخاً للرياضة عموماً وصحافياً لامعاً في تناول القصص الرياضية بأسلوب أدبي غزير.

وكان الزميل الراحل قد حصل على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية من الجامعة الاردنية، وعمل في العديد من الوسائل الإعلامية المختلفة من ضمنها صحيفة العرب اليوم ثم انتقل لصحيفة الغد في بداية عهدها، وانتقل إلى سلطنة عمان للعمل في مجال الصحافة، وبعد عودته ساهم بتأسيس موقع (ستادكم) الرياضي، كما عمل على أرشفة كرة القدم الأردنية وتسجيلها عبر أشرطة فيديوهات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.