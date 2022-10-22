الفرنسي ريبيري يعتزل كرة القدم عن 39 عاماً

أعلن الدولي الفرنسي السابق وأسطورة بايرن ميونيخ الألماني، فرانك ريبيري، من خلال حساباته في «التواصل الاجتماعي»، أمس، اعتزاله كرة القدم عن 39 عاماً، مستسلماً لإصابة في الركبة أبعدته عن المنافسات مع ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي هذا الموسم. وخاض لاعب الجناح الذي حل مع فرنسا وصيفاً لبطل العالم في مونديال 2006، أفضل أيام مسيرته مع بايرن الذي توّج معه على مدى 12 عاماً بلقب الدوري تسع مرات، ودوري أبطال أوروبا عام 2013. وكتب ريبيري بأربع لغات «الكرة تتوقف. المشاعر في داخلي لا».