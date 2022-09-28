العثور في جبال الهملايا على جثة متسلقة أميركية

عُثر اليوم على جثة متسلقة الجبال الأميركية هيلاري نيلسون في جبال الهملايا بعد يومين من اختفائها على منحدرات جبل ماناسلو في نيبال، على ما أعلنت الجهة المنظّمة للرحلة. وقال جيبان غيميري من "شانغريلا نيبال تريك" التي تولت تنظيم رحلة التسلّق لوكالة فرانس برس إن "الفريق الذي أجرى عمليات البحث عنها صباح (الأربعاء) بواسطة مروحية، تمكّن من العثور على جثتها ويعمل على إعادتها". وقال غيميري إن الجثة أعيدت إلى مخيم البعثة وستُنقل جواً إلى العاصمة كاتماندو.

وانزلقت هيلاري نيلسون أثناء نزولها تزلجاً من ثامن أعلى جبل في العالم، بعد وصولها إلى القمة مع شريكها جيم موريسون الاثنين. وقاد موريسون عمليات البحث وكان صباح الأربعاء ضمن المروحية التي تولت الأمر. ودأبت نيلسون البالغة 49 عاماً على تسلّق الجبال مدى عقدين. وفي عام 2012، كانت أول امرأة تصل في 24 ساعة إلى قمة إيفرست، أعلى جبل في العالم، وجبل لوتسي المجاور.

وباتت نيلسون ثاني ضحية مؤكدة في موسم التسلق الخريفي في النيبال. ففي يوم اختفائه نفسه، حصل انهيار جليدي بين المخيمين 3 و4 في ماناسلو، ما أسفر عن مقتل متسلق نيبالي وإصابة عشرات الأشخاص، بحسب إدارة السياحة الحكومية. وتضم نيبال ثماني من القمم الأربع عشرة الأعلى في العالم، ويشكّل متسلقو الجبال الأجانب الذين يأتون إليها لممارسة هوايتهم مصدراً رئيسياً لإيراداتها.