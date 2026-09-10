فريق البحث والإنقاذ الإماراتي ينجح في العثور على 6 مفقودين في نيبال

يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في جمهورية نيبال، ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد.

وأسهم الفريق، بالتنسيق مع السلطات النيبالية، في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي، ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة، والتي تعكس احترافية وجهوزية الفريق في العمليات الميدانية المعقدة في ظل الظروف الطبيعية الصعبة لتضاريس المنطقة ، كما أثبتت كفاءة الفريق في المهام الميدانية التي يقوم بها بشكل يومي في المناطق المنكوبة.

ويواصل الفريق عملياته في منطقتي راسوا وتريشولي، مستخدماً أجهزة وتقنيات متقدمة، إلى جانب الطائرات المسيّرة في أعمال المسح والتصوير الجوي وإعداد الخرائط ثلاثية الأبعاد، بما يعزز كفاءة عمليات البحث والوصول إلى المواقع المستهدفة.

وقال حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية، إن الفريق يواصل مهامه بالتنسيق مع السلطات النيبالية، وتسخير قدراته وخبراته لدعم جهود البحث والإنقاذ والوصول إلى المفقودين.

وتأتي هذه الجهود ضمن الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات في نيبال، والتي تشمل عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين.