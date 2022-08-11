بايرن ميونخ يتمسك ببقاء الفرنسي بافار

ذكرت مجلة "كيكر شبورتس"، اليوم أن المدافع الفرنسي الدولي بنيامين بافار سيبقى مع نادي بايرن ميونخ. وأشارت "كيكر شبورتس" إلى أن النادي البافاري لن يسمح برحيل بافار هذا الصيف. وكان بافار مرشحا بقوة للرحيل عن البطل القياسي للدوري الألماني، بعد التعاقد مع الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي. وتردد أن بافار نفسه كان يفكر في الرحيل عن بايرن ميونخ هذا الصيف. ويمتد عقد بافار الفائز مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2014، مع بايرن ميونخ حتى عام 2024.