سيدات جنوب افريقيا.. رقص في غرفة الملابس وفرحة جنونية بعد هزيمة المغربيات (فيديو)

المصدر: الرباط-الامارات اليوم.

عاشت نجمات منتخب جنوب إفريقيا لحظات جنونية من الفرح بعد الفوز على منتخب المغرب في المباراة النهائيّة من كأس أمم إفريقا للسيّدات في كرة القدم التي اختتمت ليلة السبت على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

واحتفلت لاعبات جنوب افريقيا بأداء الرقصات أمام جمهور غفير تجاوز 50 ألف متفرج، ليتواصل ذلك في غرفة تبديل الملابس التي شهدت ايضا احتفالا خاصا بعد أن باتت جنوب إفريقيا ثالث دولة تنضمّ إلى السجلّ الذهبي للبطولة بعد نيجيريا وغينيا الاستوائيّة.

وخاض الفريقان مباراة قوية لكن الشوط الاول انتهى من دون اهداف قبل أن تسجل لاعبات منتخب جنوب إفريقيا هدفين في الدقيقتين 63 و71 عبر لاعبة براغا البرتغالي جيرماين سيوبوسينوي وهيلدا ماغايا المحترفة في كوريا الجنوبية على التوالي. فيما أحرزت هدف المغرب لاعبة توتنهام الإنجليزي روزيلا العيان في الدقيقة 80.

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