سيدات جنوب افريقيا.. رقص في غرفة الملابس وفرحة جنونية بعد هزيمة المغربيات (فيديو)
عاشت نجمات منتخب جنوب إفريقيا لحظات جنونية من الفرح بعد الفوز على منتخب المغرب في المباراة النهائيّة من كأس أمم إفريقا للسيّدات في كرة القدم التي اختتمت ليلة السبت على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.
🇿🇦 @Banyana_Banyana's source of joy. 💃— #TotalEnergiesWAFCON2022 (@CAFwomen) July 24, 2022
Andile Dlamini. 🧤#TotalEnergiesWAFCON2022 | #EmpoweringOurGame pic.twitter.com/zjBW4wuSyT
واحتفلت لاعبات جنوب افريقيا بأداء الرقصات أمام جمهور غفير تجاوز 50 ألف متفرج، ليتواصل ذلك في غرفة تبديل الملابس التي شهدت ايضا احتفالا خاصا بعد أن باتت جنوب إفريقيا ثالث دولة تنضمّ إلى السجلّ الذهبي للبطولة بعد نيجيريا وغينيا الاستوائيّة.
Dance if you've got a gold medal. 💃👀#TotalEnergiesWAFCON2022 | #EmpoweringOurGame | @MaserameLinda pic.twitter.com/hVhNxlvNvm— #TotalEnergiesWAFCON2022 (@CAFwomen) July 24, 2022
وخاض الفريقان مباراة قوية لكن الشوط الاول انتهى من دون اهداف قبل أن تسجل لاعبات منتخب جنوب إفريقيا هدفين في الدقيقتين 63 و71 عبر لاعبة براغا البرتغالي جيرماين سيوبوسينوي وهيلدا ماغايا المحترفة في كوريا الجنوبية على التوالي. فيما أحرزت هدف المغرب لاعبة توتنهام الإنجليزي روزيلا العيان في الدقيقة 80.
Linda Motlhalo & Amogelang Motau enjoying themselves after a historical night! 💃#TotalEnergiesWAFCON2022 | #EmpoweringOurGame | @Banyana_Banyana pic.twitter.com/H07umq3AiD— #TotalEnergiesWAFCON2022 (@CAFwomen) July 23, 2022
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