إغماء مدرب في الدوري السعودي أثناء المباراة (فيديو)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصيب الروماني كوزمين كونترا مدرب اتحاد جدة، بحالة إعياء شديدة، كاد أن يسقط بسببها في المنطقة الفنية المخصصة للمدربين، خلال مواجهة الاتفاق في الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبالرغم من تقدم الاتفاق بهدف نظيف مع بداية الشوط الثاني عن طريق أمين يونس في الدقيقة 58، إلا أن الاتحاد عاد بثلاثية سجلها رومارينيو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني بعدها بدقيقة واختتم ثلاثية الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 87.

وشهدت نهاية مباراة الفريقين تعرض كوزمين كونترا المدير الفني لفريق اتحاد جدة لعارض صحي خلال وقوفه على الخطوط لإعطاء التعليمات للاعبين.

وسارع كوزمين فور شعوره بالإعياء وبمساعدة معاونيه وأعضاء الجهاز الإداري إلى مقاعد البدلاء، وتدخل الجهاز الطبي فورا ومنحه إسعافات أولية، استفاق بعدها المدرب.

وأكد كونترا على أن الوعكة الصحية التي تعرض لها أمام الاتفاق بسبب الأجواء الحارة وضغط اللقاء مشيرا إلى أن ظروف المباراة كانت صعبة على الفريق والجهاز الفني.

وحقق اتحاد جدة انتصارا ثمينا خارج الديار على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة صعبة بالجولة قبل الأخيرة من نهاية مسابقة الدوري موسم 2021-2022.

وبهذه النتيجة يرفع اتحاد جدة رصيده للنقطة 64 في وصافة ترتيب الدوري السعودي خلف الهلال المتصدر والذي يتفوق بفارق هدف وحيد، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

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