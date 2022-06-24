زيدان يحلم بتدريب فرنسا.. ويحسم موقفه من باريس سان جيرمان

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أكد زين الدين زيدان، الذي احتفل، أمس، بعيد ميلاده الـ50، أنه يحلم بتدريب المنتخب الفرنسي لكرة القدم «يوماً ما»، معتبراً أنه «ليس الوقت الآن» للإشراف على باريس سان جيرمان.

يستعرض الدولي الفرنسي السابق في مقابلة مطوّلة مع صحيفة «ليكيب»، أجريت في أوائل مايو الفائت، ولكن نُشرت أمس بمناسبة عيد ميلاده، مسيرته كلاعب ومدرب، اللحظات التي عاشها وخططه للمستقبل، مؤكداً أن تدريب منتخب الديوك هو «أجمل شيء ممكن».

يقول بطل العالم عام 1998 «أرغب في ذلك بالطبع. سأصبح (مدرباً) كما آمل، يوماً ما، متى؟ الأمر لا يعتمد عليّ، لكني أريد العودة من حيث بدأت إلى المنتخب الفرنسي».

ويضيف «إنها القمة. كوني عشت ذلك، والآن أصبحت مدرباً، فإن منتخب فرنسا راسخ بقوة في رأسي».

سيتحتم على بطل أوروبا عام 2000 أن ينتظر أقله حتى نهاية كأس العالم المقررة نهاية العام الحالي في قطر (21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر)، إذ ينتهي عقد المدرب الحالي ديدييه ديشان في أواخر 2022، علماً أن خيار التمديد قائم.

ويلمح زيزو «اليوم، هناك فريق موجود ولديه أهداف، ولكن إذا أتيحت الفرصة أمامي بعد ذلك، فسأكون حاضراً».

بعد أن قاد ريال مدريد إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا كمدرب بين 2016 و2018 - بعد أن توج معه باللقب القاري كلاعب في 2002 - يبحث زيدان عن تحدٍّ جديد، ويؤكد أنه يريد «مواصلة التدريب».

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