سيارة رونالدو تتحطم في حادث سير.. تعرف إلى سعرها! (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى حادث سير خلال إجازته الصيفية التي يقضيها في مدينة مايوركا، في وقت أجرت الشرطة الإسبانية التحقيق في الواقعة، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة: "فقد سائق السيارة (ليس رونالدو) السيطرة على السيارة وانزلق إلى جدار في منطقة بونيولا، في بالما دي مايوركا"، مضيفة أن "مقدمة سيارة الـ"بوغاتي" تحطمت، حيث حاول المحققون التأكد ما إذا كانت هناك مركبة أخرى متورطة في هذا الحادث أم لا".

وأوضحت أن "السيارة اصطدمت بباب منزل ريفي ودمرت تماما بالقرب من مستشفى جوان مارش، ولم يكن كريستيانو رونالدو موجودا في الحافلة".

وأسفر الحادث عن تعرض سيارة رونالدو "بوغاتي فيرون" البالغ ثمنها 1.7 مليون جنيه إستيرليني، (6.7 مليون درهم)، وهي ثالث أغلى سيارة للنجم البرتغالي بعد سيارة بوغاتي سينتوديتشي (8.5 مليون جنيه إسترليني)، وبوغاتي تشيرون (2.15 مليون جنيه إسترليني).

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