تعرف إلى موقف "غرامة الزمالك" في حالة إعلان كهربا الاعتزال

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد نادي الزمالك أن لاعبه السابق محمود عبد المنعم "كهربا" لا يمكنه التنصل من سداد الغرامة المالية المستحقة عليه والتي أقرتها المحكمة الرياضية حتى في حالة إعلانه اعتزال كرة القدم.

وردت قناة الزمالك في تعليق لها على الإشاعات المتداولة بأن كهربا يرغب في إعلان اعتزاله اللعب لعدم سداد ما يزيد عن مليوني دولار عقوبة مفروضة عليه للنادي المصري.

وكان كهربا قد هرب من نادي الزمالك في صيف 2019، زاعما أن عقده مع القلعة البيضاء قد انتهى بشكل رسمي، وهو ما نفاه مسؤولو النادي إذ أكدوا أن اللاعب وقع على عقد جديد لمدة ثلاثة مواسم وتم توثيقه في اتحاد الكرة المصري.

وقالت القناة إن القانون الدولي يمنح الزمالك الحق في مقاضاة اللاعب أمام المحاكم المدنية المصرية للحجز على ممتلكاته، اذا لم يُنفذ قرار المحكمة الرياضية الدولية، مشيرة إلى أن نادي الزمالك أرسل شكوى جديدة للمحكمة الرياضية يؤكد فيها أن اللاعب لم يقم بسداد الغرامة المالية في الموعد المُحدد يوم 19 مايو الماضية، مطالبة بإيقاف كهربا لمدة أربعة أشهر لإجباره على تنفيذ الحكم.

وأوضحت القناة أنه إذا انتهت الأشهر الأربعة دون أن يُسدد كهربا الغرامة سيتم مقاضاة اللاعب أمام المحاكم المدنية للحجز على ممتلكاته.

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