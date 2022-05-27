ريال مدريد.. الأعلى قيمة في أوروبا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

صُنّف ريال مدريد الإسباني على أنه النادي الأعلى قيمة في أوروبا، وفقاً لتقرير سنوي صادر عن محللي «فوتبول بنشمارك»، صدر أمس.

ويُصنّف هذا التقرير أهم 32 نادياً في أوروبا، ويحتسب قيمة الأندية استناداً إلى أوضاعها المالية السنوية، مع تقييم قيمة اللاعبين.

ويتصدر ريال مدريد، الذي تبلغ قيمته 3.184 مليارات يورو، الترتيب للعام الرابع على التوالي.

وتأتي هذه الصدارة بسبب «النجاح الرياضي والتجاري المستمر»، بحسب ما يوضح أندريا سارتوري، الرئيس التنفيذي لشركة «فوتبول بنشمارك».

والنادي الإسباني واحد من قلائل سجلوا أرباحاً صافية خلال الموسمين اللذين عطلتهما جائحة «كورونا».

وأكمل مانشستر يونايتد الإنجليزي (2.9 مليار يورو)، وبرشلونة الإسباني (2.8) عقد ثلاثي المقدمة، تلاهما بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي.

في المقابل، سجّل نادي باريس سان جرمان الفرنسي أقوى نمو إجمالي منذ سبع سنوات، وهو تاريخ إصدار التقرير الأول، مع زيادة في قيمته بنسبة 153%، وحل في المرتبة الثامنة مع 2.132 مليار يورو.

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