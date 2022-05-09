برشلونة متمسك باستمرار نجمه الشاب جافي

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

أكد مدير نادي برشلونة، ماتيو أليماني، أن نجم الفريق الشاب جافي لن يغادر النادي إلى أي جهة أخرى، وسط تقارير تتحدث عن رغبة بايرن ميونيخ وأندية أوروبية أخرى في التعاقد مع اللاعب ذي المهارات المميزة على مستوى وسط الهجوم وصناعة اللعب. ونقلت صحيفة «سبورت» الكتالونية عن أليماني قوله إنهم عقدوا جلسة مع اللاعب لتجديد عقده قبل أيام، وأن الأمر يسير بشكل جيد، مع رفع الشرط الجزائي في عقده لقطع الطريق على أي أندية أخرى.

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