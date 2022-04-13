راموس «36 عاماً»: سأواصل اللعب 4 أو 5 سنوات أخرى

المصدر: باريس ■ رويترز

قال سيرجيو راموس، قلب دفاع باريس سان جيرمان: «إنه يرغب في مواصلة اللعب على أعلى المستويات لأربع أو خمس سنوات أخرى». وانضم راموس (36 عاماً) إلى سان جيرمان مجاناً في يوليو من العام الماضي، لكنه خاض سبع مباريات فقط، بسبب مشكلات في ربلة الساق. وقال راموس لتطبيق «أمازون برايم فيديو»، أول من أمس: «أرغب في مواصلة اللعب على أعلى المستويات لأربع أو خمس سنوات أخرى، وبعدها التحول إلى مجال آخر.. وقّعت على عقد لعامين هنا في باريس سان جيرمان، وسنحاول زيادتها إلى ثلاث سنوات، وبعدها سأخوض موسماً إضافياً. طالما جسدي يتحمل سأواصل اللعب».

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