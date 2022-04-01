حارس غانا للمصريين: "سمعت أنكم تشتكون من الليزر ! الكارما تعمل" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم



سخر فاتو داودا، الحارس السابق لمنتخب غانا، من شكوى المصريين من "الليزر" الذي وجه لمحمد صلاح وزملائه خلال مباراتهم أمام السنغال، والتي قادت الأخير إلى نهائيات كأس العالم 2022 عبر ركلات الترجيح في داكار.

وعقب اللقاء انتشرت حالة من الجدل بسبب استخدام جماهير السنغال لـ "الليزر" على وجوه لاعبي مصر خلال تسديد ركلات الترجيح، التي حسمها صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3-1، وجاءت قصة "الليزر" بعدما استهدفت الجماهير المصرية لاعبي السنغال أيضا في مباراة الذهاب في القاهرة.

وقال الحارس السابق لمنتخب غانا في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجها رسالته إلى المصريين: "سمعت أنكم تشتكون من الليزر ! الكارما تعمل!".

ونشر مع التغريدة صورة له تظهر تعرضه لـ "الليزر" من قبل الجماهير المصرية خلال مباراة ماضية ضد مصر في تصفيات كأس العالم 2014.

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