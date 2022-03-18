صديق دونالد ترامب يسعى إلى شراء نادي تشلسي

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن السفير الأميركي في بريطانيا حتى العام الماضي، وودي جونسون، الصديق المقرب جداً من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، واثق من قدرته على شراء نادي تشلسي الإنجليزي.

ويملك جونسون حالياً نادي نيويورك نتس في كرة القدم الأميركية، وكشف أن لديه خططاً كبيرة لنادي تشلسي في حال تمكن من إتمام عملية الشراء التي تشرف عليها الحكومة البريطانية، بسبب العقوبات التي فرضتها على الرئيس والمالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش.ويستعد جونسون لتقديم عرض يناهز ثلاثة مليارات يورو، ويراهن بشدة على علاقاته القوية بالمسؤولين البريطانيين لإتمام عملية الاستحواذ.

ويبلغ جونسون (74 عاماً)، وهو أحد أركان العائلة الأميركية الشهيرة المالكة لعلامة «جونسون أند جونسون»، وتقدر ثروة العائلة بـ28 مليار دولار.

• جونسون يملك نادي نيويورك نتس، وشغل سابقاً منصب السفير الأميركي ببريطانيا.

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