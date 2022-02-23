تعرّف على أحدث المفاجآت في رواتب المدربين بالدوري الإنجليزي الممتاز (القائمة الكاملة)

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم عن القائمة الكاملة والحديثة لرواتب المدربين في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، وذكرت أنها أرقام مؤكدة من مصادر خاصة بها، مشيرة إلى أن نادي أرسنال توصل إلى التفاصيل النهائية لعقد جديد لمدربه الإسباني الشاب أترتيتا، سيرفع بموجبه راتبه الحالي إلى 8.3 ملايين استرليني سنويا.

وتشير قائمة "ذي الصن" إلى تصدر المدرب الإسباني لمان سيتي، بيب غوارديولا براتب سنوي يعادل 19 مليون استرليني (نحو 23 مليون يورو )، بينما أحد أبرز المدربين في العالم وفي إنجلترا، مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، يحصل على 16 مليون استرليني (نحو 19.5 مليون يورو). وثالث القائمة، المدرب الجديد القديم، والذي تعاقد معه توتنهام في منتصف الموسم، الإيطالي أنتونيو كونتي بـ15 مليون استرليني سنويا، في حين يحصل مدرب ليستر سيتي براندن رودجرز على 10 ملايين، ومدرب مان يونايتد الألماني رالف رانجنيك على 8 ملايين.

أما المفاجأة الكبيرة فهو الراتب المتوسط الذي يحصل عليه المدرب الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، الألماني توماس توخيل مع تشلسي، ويحصل سنويا على 7 ملايين استرليني فقط (نحو 8.5 ملايين يورو)، أي بفارق 12 مليون استرليني عن غوارديولا، و9 ملايين عن كلوب.



قائمة رواتب المدربين الكاملة:

1- بيب غوارديولا (مان سيتي): 19 مليون استرليني.

2- يورغن كلوب (ليفربول): 16 مليونا.

3- أنطونيو كونتي (توتنهام): 15 م.

4- براندن رودجرز (ليستر): 10 م.

5- مايكل أرتيتا (أرسنال): 8.3 م.

6- رالف رانجنيك (مان يونايتد): 8 م.

7- مارسيلو بيلسا (ليدز): 8 م.

8- توماس توخيل (تشلسي): 7 م.

9- رالف هاسينهاتل (ساوثهامبتون): 7 م.

10- فرانك لامبارد (إيفرتون): 5 م.

11- ديفيد مويز (وست هام): 5 م.

12- ستيفن جيرار (أستون فيلا): 5 م.

13- روي هودجسون (واتفور): 4.5 م.

14- باتريك فييرا (كريستال بالاس) 4 م.

15- شوف ديتشي (بيرنلي): 3 م.

16- إيدي هوي (نيوكاسل): 3 م.

17- برونو لاج (وولفرهامبتون): 2.5 م.

18- غراهام بوتر (برايتون): 2 م.

19- دين سميث (نورويتش): 1.5 م.

20- توماس فرانك (برانتفورد): 1.5 م.

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