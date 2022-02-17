أبو جبل يخرج عن صمته.. ويكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خرج حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل عن صمته أمام الأنباء التي ترددت حول انتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي ثم التطرق إلى رحيله للنصر السعودي بعد انتهاء عقده مع "القلعة البيضاء" بنهاية الموسم الحالي.

وقال أبو جبل الذي تألق مع المنتخب المصري بشكل مبهر في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي اختتمت أخيراً في الكاميرون وفاز بلقبها المنتخب السنغالي على حساب الفراعنة بركلات الترجيح 4-2 عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفى أبو جبل فقط، وكل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو إلا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري.. تركيزي الآن منصب مع فريقي نادي الزمالك فقط لا غير".

وكان وكيل أعمال لاعبين تحدث عن انتقال الحارس أبو جبل إلى النصر السعودي مطلع الموسم المقبل.

يذكر أنه لا حديث رياضي يفوق أهمية في الشارع المصري أخبار أبو جبل ورحيله المتوقع إلى الأهلي أو النصر في وقت يمر به الزمالك بمرحلة صعبة في انطلاقة مشوار الدفاع عن لقبه بطلا للدوري المصري بعدما خسر بثنائية أمام سموحة بالجولة الأولى من البطولة، فيما تعادل مع أتلتيكو الأنغولي في انطلاقة منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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