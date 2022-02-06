برشلونة "الزمن الجميل" يفتك بأتلتيكو مدريد ويقتنص المركز الرابع

المصدر: وكالات

استعاد برشلونة المنقوص عددياً أمجاده السابقة وظهر بصورة "الزمن الجميل" حين كان لا يهاب منافسيه، باسقاطه ضيفه أتلتيكو مدريد 4-2 الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين.

وسجل أهداف الـ "بلاوغرانا" خوردي البا (10) رداً على هدف السبق من أتلتيكو عبر البلجيكي يانيك كاراسكو (8) وغافي (21) والأوروغوياني رونالد أراوخو (43) والبرازيلي داني ألفيش (49) الذي طُرد بعد 20 دقيقة لارتكابه خطأ على كاراسكو.

وأضاف مهاجم برشلونة السابق الاوروغوياني لويس سواريس الهدف الثاني لفريقه أتلتيكو في الدقيقة 58.

وانتزع برشلونة من أتلتيكو المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو المتراجع للخامس.

وأكد برشلونة صحوته في الفترة الأخيرة في "لا ليغا" حيث نجح بادارة مدربه الجديد ولاعبه السابق تشافي هرنانديس في حصد 14 نقطة من أصل 18 ممكنة، ليتوج نفسه الأفضل في المراحل الست الأخيرة مع 4 انتصارات مقابل تعادلين.

وبعد خسارته للقبه في الكأس المحلية أمام أتلتيك بلباو 2-3 بعد التمديد، عوض برشلونة سريعاً بفوز بشق الأنفس على ألأفيس 1-صفر قبل التوقف بسبب النافذة الدولية.

في المقابل، فقد أتلتيكو فعاليته الّتي ميزته العام الماضي وقادته للتتويج باللقب، حيث لم يحقق سوى فوزين في مبارياته الثماني الاخيرة وبات يتأخر بفارق 14 نقطة عن جاره وغريمه ريال مدريد المتصدر، علماً أن "كولتشونيروس" خاض مباراة أقل.

كما لم يفز أتلتيكو في عقر دار برشلونة "كامب نو" منذ عام 2006، في سلسلة حقق خلالها 8 تعادلات وتلقى 14 هزيمة.

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