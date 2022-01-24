بشرى سارة للجمهور التونسي بعد إقصاء نيجيريا من كأس الأمم الإفريقية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نجح منتخب تونس في تحقيق الفوز على منتخب نيجيريا المرشح للحصول على اللقب والذي كان قد حصد العلامة كاملة في دور المجموعات، وذلك بفوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بهدف أحرزه قائد الفريق يوسف المساكني، في الدقيقة 47 من زمن اللقاء على ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة "غاروا" الكاميرونية.

وذكر الحساب الرسمي لكأس الأمم الإفريقية في موقع تويتر، بشرى سارة للجمهور التونسي وفأل خير حيث كشف عن إحصائية غريبة وهي أن: "آخر مرة نجحت تونس بالفوز على نيجيريا بمرحلة خروج المغلوب من كأس الأمم الإفريقية تُوجت حينها باللقب"، وأضاف: " إحصائية رُبما تكون فأل خير لنسور قرطاج في كأس الأمم الإفريقية".



ويذكر أن المنتخب النيجيري تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 9 نقاط بينما صعد المنتخب التونسي إلى دور الـ 16 بعد أن حصد 3 نقاط فقط وصعد من ضمن أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث.

وكان المنتخب النيجيري قد أكمل المواجهة أمام تونس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64، بعد طرد لاعب خط وسطه البديل، أليكس إيوبي، على البطاقة الحمراء مباشرة بسبب الخشونة الزائدة ضد النجم المساكني.

وسيقابل المنتخب التونسي في الدور ربع النهائي للبطولة منتخب بوركينا فاسو، الذي تغلب بدوره على حساب نظيره الغابوني، بفوزه عليه بركلات الترجيح (7-6) بعد انتهاء اللقاء (1-1)، وهو ما يعطي أفضلية للمنتخب التونسي للوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة إذا ظهر لاعبوه بنفس الروح أمام نيجيريا.

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