قرعة صادمة لمصر والجزائر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أوقعت قرعة تصفيات المرحلة الأخيرة الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، التي سحبت اليوم السبت في الكاميرون، منتخب مصر في مواجهة مع العيار الثقيل أمام نظيره السنغالي.

وأسفرت القرعة أيضاً عن مواجهة سهلة للمنتخب المغربي مع الكونغو الديمقراطية، فيما ستلعب الجزائر ضد الكاميرون وتونس مع مالي، وغانا مع نيجيريا.

وصدمت القرعة المنتخبين المصري والجزائري لصعوبة المهمة أمام خصمين عنيدين ويمتلكان أدوات كروية تؤهلهما للعبور إلى النهائيات، في حين تعتبر مهمة تونس والمغرب سهلة نسبياً مقارنة بالمواجهات الأخرى.

وكانت المنتخبات العشرة قد بلغت المرحلة الأخيرة من التصفيات، وقسمت في مستويين ضم الأول منتخبات: المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا، والسنغال، في حين ضم المستوى الثاني: مصر، الكاميرون، غانا، مالي، والكونغو الديمقراطية.



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